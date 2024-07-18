台中藝術博覽會集合76間畫廊展出，讓民眾炎夏賞藝消暑

台中藝術博覽會集合76間畫廊在飯店展出藝術品。（台中市政府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕暑期到民眾休閒活動多，台中推出多場藝術饗宴，包括台中藝術博覽會集合76間畫廊展出；另迎接巴黎奧運，台中市纖維工藝博物館推出「動感時尚－運動休閒與美感生活特展」，展覽介紹西方和台灣不同時期運動休閒潮流演進等，讓民眾賞藝消暑。

台中市文化局指出，中華民國畫廊協會自2013年起連續12年舉辦台中藝術博覽會，今年自19日至21日邀集來自國內外共76間畫廊，包括來自日本、韓國、新加坡等9間海外藝廊參展，活動在台中日月千禧酒店8至12樓盛大展出，展間數量達80間為歷年最多。

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文化局指出，台中藝術博覽會致力促進青年藝術家的成長和接軌市場，扶植新銳藝術家，設置「藝術新聲」展間，推薦10多位來自全國各藝術校系的優秀應屆畢業生展出創作，另在5樓提供主牆展出11位藝術新銳作品。

此外，也邀中市大墩文化中心「藝術新聲」、新竹生活美學館「璞玉發光」、中華民國畫廊協會與台灣藝術大學共同舉辦的「台藝新人獎」等國內三大新銳藝術家展演平台參展，期許產官學三方攜手之下扶植更多傑出的藝術新秀。

迎奧運，纖維工藝博物館推出「動感時尚－運動休閒與美感生活特展」。（台中市政府提供）

此外，巴黎奧運7月26日起登場，台中纖維工藝博物館即日起至9月8日應景推出「動感時尚－運動休閒與美感生活特展」，展覽介紹西方和台灣不同時期運動休閒潮流之演進，另有台中在地品牌設計環保纖維材質展示區及互動展示區，讓民眾從生活化角度，瞭解運動潮流帶動纖維科技和時尚美學的發展軌跡。

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