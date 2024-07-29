8月期間限定 故宮延長開館時間至晚間6點

故宮南院有全台最長水舞《水樂之夜》。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院今（29）日宣布，故宮南、北院區都將在8月1日至31日，延長開館1小時至晚間6時（週一休館休園；北部院區8月5日為週一開館日），也就是說，整整的8月期間，故宮都延長開館時間，讓參觀者有更充裕的時間，放慢腳步欣賞文物，享受暑假美好時光。

故宮北院剛於日前提早2個月達標今年第100萬人次，趁此次延長開館時間，特別推薦暑期強檔展覽，包括每季必看的「國寶聚焦」展出〈宋馬麟 秉燭夜遊〉，以蘇東坡〈海棠〉詩意為畫題，描繪月色幽靜的庭院裡，海棠盛開的浪漫景致。還有深受大小朋友喜愛的「故宮童樂節」，推出「花精靈的派對」展廳探索互動遊戲摺頁，6歲以上小朋友可至一樓服務台免費索取。

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故宮北院正展出「看得見的紅樓夢」特展。（故宮提供）

特展部分，以清代宮廷花卉畫為主題的「皇帝的移動花園」，跨領域搭配植物標本及花卉照片，從藝術、歷史、植物學到生態學，呈現清代宮廷花園的繽紛景象；「看得見的紅樓夢」特展，則是把經典文學中，盛清貴族階級精緻的物質文化呈現出來，讓人看見《紅樓夢》的絕美與哀戚。

故宮南院更是不只館內有精彩展覽，園區全台最長水舞《水樂之夜》，自晚間6時至9時，每15分鐘演出1場，搭配十鼓擊樂團改編作品〈憶想之門〉及絕美雷射光雕，是視覺、聽覺雙重饗宴。

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