新編戲曲「鬧壽」巴黎首登場！張孟逸「女王」想退休 小民鬧革命

《鬧壽》由薪傳歌仔戲劇團當家小旦張孟逸（中）扮演「想退休」的女王。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／巴黎報導〕巴黎時間7月30日，文化奧運進行到第3日，由「阮劇團」、「秀琴歌劇團」、「明華園日字戲劇團」、「閩南嶼文化」、「榮興客家採茶劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」等團隊共創的｢新編戲曲」在當地時間晚上9點，帶來首齣戲碼《鬧壽》。薪傳歌仔戲劇團當家小旦張孟逸扮演女王，駕臨文化奧運台灣館，一身仙氣出場，讓觀眾目不轉睛。

《鬧壽》舞台視覺設計以飽滿多彩的幾何圖形，呈現多元意象。（記者董柏廷攝）

阮劇團藝術總監暨戲曲新編總導演汪兆謙受訪時說明，《鬧壽》是新編戲曲中的「扮仙」系列之一，「由張孟逸扮演的女王決定退休，但在那之前要將握有的權力與資源分配給眾仙臣，但卻因為分配不均，使得某些仙臣決定起義。」並將法國大革命的歷史元素融進台灣新編戲曲之中，「因為考慮在歐洲演，所以會加進西方觀眾可以理解的符號。因此，也將北管樂隊抽調，加進帶有電子感的音樂，像雷鬼、搖滾，以及服裝設計也重新改良，帶有一點『混血』的概念。」

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《鬧壽》演員穿梭在觀眾席間，隨機與巴黎民眾互動。（記者董柏廷攝）

汪兆謙提到，此次帶來文化奧運的4齣劇碼，分別是《鬧壽》、《在恁佮意》、《苦憐个人》以及《憨神》，每部戲都對應到一件台灣當前關心的社會議題，譬如民主、同婚、死刑存廢等。初登場的《鬧壽》便是討論在走向民主的路途上，會遇到什麼樣的狀況，老百姓們又會遭遇怎樣的處境？其打破舞台的第4面牆，讓２名演員開始就在觀眾席的「紅椅頭」之間穿梭，甚至向現場觀眾丟出糖果，引起在場民眾歡呼。舞台上的螢幕視覺，別有巧思，用多彩的幾何圖案交織，傳達上位者、權力，與平民之間的關係。

「新編戲曲」運用文化奧運台灣館電光舞台、廟埕光場、辦桌慶典、鬧台等特色，傳達出台灣與法國共享自由、平等、性別、族群、母語等共榮信念。

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