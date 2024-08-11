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高史博《跨海的獅子舞》移師日本冰見市博交流展出

2024/08/11 12:52

特別展出的高史博典藏品「紙糊彩繪獅頭」，似豹似虎，相當吸睛。（高史博提供）特別展出的高史博典藏品「紙糊彩繪獅頭」，似豹似虎，相當吸睛。（高史博提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕「舞獅」、「獅子舞」為台、日兩國傳統表演藝術文化，高雄市立歷史博物館（高史博）帶著傳統舞獅文化移師日本冰見市立博物館，展出「海を渡る獅子舞ー高雄の『舞獅』文化」交流展（《跨海的獅子舞─高雄的舞獅文化交流展》），為飽受地震衝擊的日本北陸，帶來鼓舞人心的善意。

高史博館長李文環（左）與冰見市長林正之（右）交換舞獅禮物。（高史博提供）高史博館長李文環（左）與冰見市長林正之（右）交換舞獅禮物。（高史博提供）

交流展開幕式，同時也是日本北陸地區年度盛事「冰見祭」，包括冰見市長林正之、副市長篠田伸二、冰見市議會議長積良岳、冰見市教育委員會教育長有島洋之、冰見市立博物館長小谷超與高史博館長李文環等人皆出席盛會。

高史博《跨海的獅子舞》交流展，首次移師日本冰見市立博物館展出。（高史博提供）高史博《跨海的獅子舞》交流展，首次移師日本冰見市立博物館展出。（高史博提供）

李文環表示，高史博去年因舉行戲獅甲活動，與日本冰見市役所、冰見市博合作，於高史博推出《跨海的獅子舞》特展，讓台灣觀眾得以認識獨特的日本獅子舞文化。

今年延續雙方交流情誼，克服萬難，將台灣舞獅跨越海洋與國界，帶到日本富山縣冰見市博，舉辦「跨海的獅子舞─高雄的舞獅文化」交流展，讓冰見民眾得以近距離感受台灣歷史文化魅力，期望以此為開端，未來與日本更多地區進行文化交流。

林正之表示，此為首次在冰見市舉辦以高雄「舞獅」為題的交流展，透過展覽看見冰見、高雄兩地的共通點和相異處，期望更加增進彼此的文化理解，祝願兩城市的友誼更加深厚。

高史博說明，此次展覽分為「舞獅文化在台灣」、「台灣獅百百種」和「日台舞獅比一比」三大區，入口處以當今主流的醒獅迎賓，展現威風凜凜的獅王霸氣。

交流展讓冰見市民近距離認識台灣舞獅魅力。（高史博提供）交流展讓冰見市民近距離認識台灣舞獅魅力。（高史博提供）

高史博特地展出館藏，由人稱「獅王」黃俊然製作的「紙糊彩繪獅頭」，並特地借出小港龍湖廟「港仔墘獅陣」青頭獅、鹿港「獅公館工坊」製作的台灣獅、客家獅及紅頭獅等不同用途的獅頭與樂器、道具等實體文物，展開一場視覺饗宴。

另為推廣高雄舞獅文化底蘊，展覽中亦呈現全台知名的內門宋江獅陣、享譽國際的獅王爭霸賽「高雄戲獅甲」與2023「獅王冠軍」基隆長興呂師父龍獅戰鼓團錦旗。

「海を渡る獅子舞ー高雄の『舞獅』文化」交流展將在冰見市立博物館展至9月1日。

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