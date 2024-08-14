傳承客家方口獅特色 蕭如松藝術園區8/17辦舞獅表演和手作

新竹縣竹東鎮蕭如松藝術園區特別利用暑假，於8月17日舉辦一場客家方口獅活動。（蕭如松藝術園區提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕客家方口獅為客家特色之一，為了傳承及發揚，新竹縣竹東鎮「蕭如松藝術園區」特別利用暑假，於8月17日舉辦客家方口獅活動，包括方口獅的表演、方口獅製作與絹印體驗、方口獅紋身貼紙、方口獅別針製作等，歡迎大小朋友踴躍參與。

縣府文化局表示，客家方口獅表演為新竹縣登錄無形文化資產，新竹縣芎林鄉下山地區以「撐獅」聞名，相傳芎林的武術舞獅淵源，以鄭氏家族為主開枝散葉。日治時代至光復初期除鄭姓金獅團外，尚有下山村張屋金獅團、上山村黃姓金獅團、紙寮窩劉屋、新鳳村田屋、范屋、芎林村劉屋、五龍村劉屋、新鳳村永和金獅團等9個武術團體。

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蕭如松藝術園區8月17日安排方口獅的表演、方口獅製作與絹印體驗、方口獅紋身貼紙、方口獅別針製作等，歡迎大小朋友踴躍參與。 （蕭如松藝術園區提供）

曾經籌組獅隊的有下山村鄭姓金獅團、張屋金獅團、上山村黃姓金獅團、紙鳥窩劉屋、新鳳村田屋、新鳳村永和金獅團等6個團體，目前僅鄭姓金獅團及張屋金獅團已轉型為人民團體繼續運作中，也時常受邀演出。

縣府重視客家文化的傳承，在芎林的特色公園中，就有以方口獅為造型的大型遊具，象徵不忘文化根源。在新竹縣的諸多活動如義民祭等慶典中，也常見方口獅表演，盼方口獅文化持續流傳。

蕭如松藝術園區表示，除了邀請鄭姓金獅團在8月17日下午2點30分到3點在園區表演，當天上午11點到下午4點，有小小方口獅製作、方口獅絹印體驗、方口獅紋身貼紙及方口獅別針製作等。相關活動訊息請上蕭如松藝術園區臉書粉絲團查詢及報名。

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