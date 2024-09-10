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高師大美術系策展「打狗藝游誌」 獲美國繆思設計雙金

2024/09/10 21:23

高雄師範大學美術學系策辦30周年系慶「打狗藝游誌」展覽，獲 2024美國「繆思設計大獎」活動展覽組與教育組雙項金獎。（高師大提供）高雄師範大學美術學系策辦30周年系慶「打狗藝游誌」展覽，獲 2024美國「繆思設計大獎」活動展覽組與教育組雙項金獎。（高師大提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄師範大學美術學系適逢30週年，今年5月策辦30周年系慶「打狗藝游誌」展覽，近日傳出捷報榮獲 2024美國「繆思設計大獎」（Muse Design Awards）活動展覽組與教育組雙項金獎，帶給師生極大的鼓勵與榮耀。

高師美術系30周年系慶榮獲美國繆思設計大獎雙項金獎。（高師大提供）高師美術系30周年系慶榮獲美國繆思設計大獎雙項金獎。（高師大提供）

「繆思設計大獎」是由國際獎項協會（IAA）於2015年設立，每年投稿件數高達4000件，同時也是國內公部門以及諸多大專院校認可之設計競賽項目，國內TTXC台灣文化科技大會、台灣燈會等展覽活動都曾獲獎。

高雄師範大學美術學系策辦30周年系慶「打狗藝游誌」展覽，當時在文化中心舉辦開幕論壇。（高師大提供）高雄師範大學美術學系策辦30周年系慶「打狗藝游誌」展覽，當時在文化中心舉辦開幕論壇。（高師大提供）

高師大校長王政彥表示，美術系以「打狗藝游誌—高師美術三十蹤跡」作為系所成立30年的階段性成果主題，藉著回望過去，為後繼者提供持續前行的未來座標；而「打狗藝游誌」更深切表達出高師大與高雄緊密相連、共同成長的文化使命。

高師大美術系主任李錦明指出，此一系列展演活動分別針對從「高師美術」延展出的不同面向， 這次特別邀請116藝文中心、琢璞藝術中心及高禾醫院協辦，分別在高禾醫院舉辦「高雄製造—南方足跡」美術系教授聯展；在琢樸藝術中心則由藝術家老師秉持著「高雄製造」精神，描繪出具南方視角的藝術景觀；而「藝家現蹤—南方足跡」系列展，則是由在校與校友藝術家與設計師共同參與的大展，同時在高師大116藝術中心開展「美術系發展軌跡暨藝術教育、社會貢獻代表聯展」，則系統性地回顧了美術系在創作領域以外積累的豐碩成果。

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