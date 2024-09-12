古秀妃於溫哥華參觀台灣文化中心 客家巧克力揚名國際

古秀妃（中）在溫哥華參觀了台灣文化中心。（記者張伶銖攝）

〔駐加特約記者張伶銖／溫哥華報導〕台灣客家委員會主任委員古秀妃遠自台灣前來，在溫哥華參加世界台灣客家懇親大會。古秀妃趁這次來訪機會拜訪台加文化協會，參觀了在溫哥華的台灣文化中心，對於本地台灣移民努力在海外推廣台灣文化留下深刻印象。

古秀妃說，台灣家庭在移民之後，來到了語言不同的新環境，在適應新環境的同時，還一心想著繼續保留台灣文化，如此用心非常可貴。

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台加文化協會理事長張亦凱則向古秀妃提到，希望能有機會見到台灣的客家表演團體來溫哥華的「台加藝文節」表演。古秀妃則表示，若有合適的表演團體及合適機會，她也希望見到客家表演團體來溫哥華表演，讓在加拿大人也能多認識客家文化。台加文化協會在2018年開辦「台加藝文節」年度台加文化交流活動，溫哥華所在的卑詩省政府已經連續幾年將「台加藝文節」開幕日訂為「台灣—加拿大文化交流日」（Taiwan-Canada Culture Exchange Day），以肯定主辦單位台加文化協會對推動台加文化交流的努力。

古秀妃（左）致贈屏東客家青年研發在國際間獲金牌獎的巧克力，由台加文化協會理事長張亦凱（右）代表接受。（記者張伶銖攝）

為了歡迎古秀妃的到來，台加文化協會贈送古秀妃「2024台加藝文節」的義工紀念T恤作禮物，古秀妃則是以「有故事的巧克力」相贈。

她說：「這是客家青年回到家鄉，在原來種檳榔的土地上種可可樹，研發成功的巧克力獲得了國際巧克力大賽金牌獎的故事。」

除了帶台灣出產的金牌巧克力，古秀妃還帶來「肉桂茶」，以及台南建城四百周年的古地圖絲巾，古秀妃的伴手禮由於過於精美，讓在場鄉親當場就詢問起在那裡可以買到這些台灣禮物。

古秀妃與兩名客委會官員9月6日拜訪台加文化協會，同行的台灣官員包括，駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣、副處長邱建義、僑務組長陳碧蓮及僑務秘書黃慶育等駐外官員。

古秀妃（左一）致贈台南建城四百周年的古台南地圖絲巾。（記者張伶銖攝）

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