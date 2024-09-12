自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

古秀妃於溫哥華參觀台灣文化中心 客家巧克力揚名國際

2024/09/12 17:26

古秀妃（中）在溫哥華參觀了台灣文化中心。（記者張伶銖攝）古秀妃（中）在溫哥華參觀了台灣文化中心。（記者張伶銖攝）

〔駐加特約記者張伶銖／溫哥華報導〕台灣客家委員會主任委員古秀妃遠自台灣前來，在溫哥華參加世界台灣客家懇親大會。古秀妃趁這次來訪機會拜訪台加文化協會，參觀了在溫哥華的台灣文化中心，對於本地台灣移民努力在海外推廣台灣文化留下深刻印象。

古秀妃說，台灣家庭在移民之後，來到了語言不同的新環境，在適應新環境的同時，還一心想著繼續保留台灣文化，如此用心非常可貴。

台加文化協會理事長張亦凱則向古秀妃提到，希望能有機會見到台灣的客家表演團體來溫哥華的「台加藝文節」表演。古秀妃則表示，若有合適的表演團體及合適機會，她也希望見到客家表演團體來溫哥華表演，讓在加拿大人也能多認識客家文化。台加文化協會在2018年開辦「台加藝文節」年度台加文化交流活動，溫哥華所在的卑詩省政府已經連續幾年將「台加藝文節」開幕日訂為「台灣—加拿大文化交流日」（Taiwan-Canada Culture Exchange Day），以肯定主辦單位台加文化協會對推動台加文化交流的努力。

古秀妃（左）致贈屏東客家青年研發在國際間獲金牌獎的巧克力，由台加文化協會理事長張亦凱（右）代表接受。（記者張伶銖攝）古秀妃（左）致贈屏東客家青年研發在國際間獲金牌獎的巧克力，由台加文化協會理事長張亦凱（右）代表接受。（記者張伶銖攝）

為了歡迎古秀妃的到來，台加文化協會贈送古秀妃「2024台加藝文節」的義工紀念T恤作禮物，古秀妃則是以「有故事的巧克力」相贈。

她說：「這是客家青年回到家鄉，在原來種檳榔的土地上種可可樹，研發成功的巧克力獲得了國際巧克力大賽金牌獎的故事。」

除了帶台灣出產的金牌巧克力，古秀妃還帶來「肉桂茶」，以及台南建城四百周年的古地圖絲巾，古秀妃的伴手禮由於過於精美，讓在場鄉親當場就詢問起在那裡可以買到這些台灣禮物。

古秀妃與兩名客委會官員9月6日拜訪台加文化協會，同行的台灣官員包括，駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣、副處長邱建義、僑務組長陳碧蓮及僑務秘書黃慶育等駐外官員。

古秀妃（左一）致贈台南建城四百周年的古台南地圖絲巾。（記者張伶銖攝）古秀妃（左一）致贈台南建城四百周年的古台南地圖絲巾。（記者張伶銖攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應