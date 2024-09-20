培桂堂首度夜間開園 南管名家王心心10/17彈唱《靜夜思》

南管名家王心心應雲門舞集創辦人林懷民之邀將在嘉義縣新港「培桂堂」演出。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕應雲門舞集創辦人林懷民熱情邀約，被譽為「南管創新傳承第一人」的南管名家王心心，將於10月17日起一連3個晚上在嘉義縣新港「培桂堂」彈唱李白的《靜夜思》以及柳永、晏殊、辛棄疾等名家詩詞，目前每場100張入場券已被索取一空，主辦的嘉義縣政府文化觀光局10月18日將同步在YouTube全程網路直播，讓無法親臨現場的民眾，也能一同感受南音的細膩之美。

嘉義縣文化觀光局徐佩鈴局長表示，王心心自幼在南管原鄉中國泉州習藝，獲獎無數，移居台灣後創辦「心心南管樂坊」，長年累積的藝術素養，優雅的台風，勇於創新的性格，使她成為當代南管的指標性藝術家，多次受邀在國內外重要藝術節演出。

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雲門舞集創辦人林懷民曾說「王心心尚未出場，我們靜靜等候；她一開口，我們便不知道自己在哪裡了。」

嘉義縣定古蹟「培桂堂」是林懷民的祖厝，這次王心心接受林懷民的邀約到「培桂堂」演出，這場別出心裁的南管演唱會也是古蹟首度夜間開放，主辦的嘉義縣政府文化觀光局、新港文教基金會邀請大家在滿月的夜晚共賞「御前清音」的古雅幽靜之美。

徐佩鈴指出，「培桂堂」不僅是林開泰醫師的故居、林懷民老師的老家，也是台灣重要的文化資產，透過王心心在培桂堂的南管演出，希望能讓更多民眾走入這座近百年的古蹟，也認識到南管這項傳統音樂藝術。

新港鄉長葉孟龍說，從小經常聽到傳承百年的新港北管樂團「舞鳳軒」演奏，第一次在「培桂堂」聽到王心心的「南管」著實興奮，恭喜捷足先登搶到入場券的民眾，可以坐在月光下聆賞南管悠揚的旋律，感受南管藝術的獨特魅力。

南管名家王心心（左三）將到新港「培桂堂」演出。（記者蔡宗勳攝）南管名家王心心將於10月17日起一連3個晚上在嘉義縣新港「培桂堂」彈唱李白的《靜夜思》。（記者蔡宗勳攝）

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