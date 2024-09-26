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檳榔植物染翻轉成品牌服飾！紅瓦貓3姐妹與父母攜手譜淺山美學

2024/09/26 16:01

紅瓦貓工作室創辦人林書筠（中）與丈夫及3位三女攜手譜出淺山美學。（記者蔡宗勳攝）紅瓦貓工作室創辦人林書筠（中）與丈夫及3位三女攜手譜出淺山美學。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔等山區種植的檳榔是紅唇族的最愛，嘉義縣中埔鄉淺山區石硦社區的紅瓦貓工作室推動地方創生計畫，顛覆大家對檳榔的刻板印象，推出以檳榔為主軸的植物染獲得大家好評，進一步打造「MOO」山染服品牌，縣長翁章梁今天到紅瓦貓視察地方創生計畫推動成果，對3姐妹與父母攜手創造淺山生活美學讚不絕口。

嘉義縣長翁章梁（右）對紅瓦貓的由來相當興趣。（記者蔡宗勳攝）嘉義縣長翁章梁（右）對紅瓦貓的由來相當興趣。（記者蔡宗勳攝）

紅瓦貓工作室創辦人林書筠表示，2014年與丈夫從嘉義市區移居嘉義縣中埔鄉石硦村，築小屋過著退休隱居日子，並落地生根，協助地方進行社區營造工作，讓沉寂已久的山硦小山村又活絡起來，又因緣際會參與2021年縣府及中埔鄉公所發起的地方創生計畫，剛好3個女兒們想發展事業，符合鼓勵青年回鄉發展的政策，就這樣與女兒、孫子們一起生活，心也更緊密。

嘉義縣長翁章梁（左）了解紅瓦貓藝術品創作。（記者蔡宗勳攝）嘉義縣長翁章梁（左）了解紅瓦貓藝術品創作。（記者蔡宗勳攝）

縣府指出，紅瓦貓工作室向中央提報「繽染研發推廣暨再生美學體驗場域建置」案，獲文化部核定總經費500萬元，以中埔獨特的檳榔產業結合山林美學概念，研發檳染技術及創造舊料再生的可能性為環境教育推廣主軸，工作室並著書紀錄地方歷史，並與周邊社區密切合作，規劃遊程路徑、協力合作共創淺山文化體驗模式以帶動青年返鄉，帶動區域發展。

林書筠二女兒黃千聞將媽媽原有檳榔染持續研發染劑，將山區隨手可取用的植物，印染在絲質及棉麻布料上，並與青年計師JUBY合作，邀嘉義名服裝設計師黃雲雀教學，在紅瓦貓組一團學習打版、製作山染服學員，並以愛貓叫聲創立「MOO」山染服品牌，開創循環再生與淺山中埔生活美學。

嘉義縣長翁章梁（右）對紅瓦貓「MOO」山染服的創意讚嘆不已。（記者蔡宗勳攝）嘉義縣長翁章梁（右）對紅瓦貓「MOO」山染服的創意讚嘆不已。（記者蔡宗勳攝）

翁章梁強調，地方創生是希望讓在地的產業創新並發揮特色，吸引產業進駐、年輕人口回流繁榮地方，紅瓦貓工作室就是由年輕人與父母合作，把原本的空間打造成推展檳染文化的空間，結合環境美學、尋找在地材料，一方面讓遊客體驗地方人文，也讓這裡透過輔導成為有魅力、創造經濟的所在，是很成功的案例，盼未來縣府、公所再合力尋找更多可能性。

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