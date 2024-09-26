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台灣設計展壓軸週末 南美館將嗨到午夜

2024/09/26 19:19

「南美大影埕」將南美館2館友愛街廣場變成廟埕，仰躺在木質臥椅享受視聽藝術。（南美館提供）「南美大影埕」將南美館2館友愛街廣場變成廟埕，仰躺在木質臥椅享受視聽藝術。（南美館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2024台灣設計展主題「是臺南・當是未來」，台南市美術館作為主要展區之一，特別在11月9日、10日，也是台灣設計展最後1個週末，推出「南美大影埕—南方影展×歐洲影展」、「南美立方派對 Cubic Party @TAM」雙重跨領域活動，結合設計、音樂、電影與美術，帶領觀眾翻轉對於南美館的全新想像！

2023南美館「南美大影埕」與歐洲影展合作，獲得熱烈迴響。（南美館提供）2023南美館「南美大影埕」與歐洲影展合作，獲得熱烈迴響。（南美館提供）

南美館去年首次與歐洲影展合作舉辦「南美大影埕」，獲得許多觀眾熱烈迴響。今年擴大規模，邀請南方影展加入，將2館友愛街廣場想像成廟埕，精選來自台灣以及歐洲的影片，以露天電影院形式播放給在場報名參加民眾觀賞。

南方影展即將邁入第22屆，今年以「蓬萊仙島」為主題，融合台南400的文化記憶與現代影像，使影展與這座城市的互動更加緊密，而今年度歐洲影展則有17個歐洲國家參展。

南美館表示，電影播映同時供應各式特色飲品給參與民眾加購，藉由電影、飲食文化連結國際藝術風潮。從黃昏到夜晚，以2館建築天際線作為電影布幕襯底、仰躺在木質臥椅享受視聽藝術，使得看電影這件小事都變得特別有台南味！

「南美大影埕」在戶外廣場播映完畢後，南美館內隨即搖身一變成為Silent Disco派對現場。「南美立方派對Cubic Party @TAM」命名源於2館建築外觀，好似不規則方塊層層堆疊而成，每一方盒子不只作為藝術作品展演陳列的空間，透過各式跨域展演活動帶領觀眾翻轉南美館的想像。

參與民眾可透過借無線耳機聆聽音樂在美術館內恣意走動，開啟個人小宇宙，看展覽同時感受最專屬且直接的音樂演出，讓這幢白色立方建築物宛如數學公式般立方加乘、無限延伸、再次釋放超展開。

「南美立方派對」活動將於11月9日登場，翻轉民眾對於南美館的想像。（南美館提供）「南美立方派對」活動將於11月9日登場，翻轉民眾對於南美館的想像。（南美館提供）

南美立方派對活動，南美館11月9日當天將延長開館時間至午夜。而音樂部份則4度攜手和去年甫獲「2023台灣設計BEST100」，發跡於台南的音樂策展品牌「民生電氣Minelectro Inc.」合作，曲目間亦

穿插策展人專場導覽。詳情請可上南美館官網查詢：https://www.tnam.museum/event/current

南美館2館建築外觀，好似不規則方塊層層堆疊而成。（記者洪瑞琴攝）南美館2館建築外觀，好似不規則方塊層層堆疊而成。（記者洪瑞琴攝）

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