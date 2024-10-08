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社造30年 展覽與國際論壇 10/12起登場

2024/10/08 14:57

新北市文化局表示，10月12日至10月20日將在市府大樓辦理「FAPCE 亞太社造論壇暨學術研討會」及「從鄰到一」新北社造展，邀請社造人分享經驗。圖為講者之一的陳銘哲。（新北市文化局提供）新北市文化局表示，10月12日至10月20日將在市府大樓辦理「FAPCE 亞太社造論壇暨學術研討會」及「從鄰到一」新北社造展，邀請社造人分享經驗。圖為講者之一的陳銘哲。（新北市文化局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕台灣推動社區營造已進入第30年，新北市文化局表示，市府攜手台灣社區營造學會，10月12日至10月20日在市府大樓辦理「FAPCE 亞太社造論壇暨學術研討會」及「從鄰到一」新北社造展，規畫國際論壇、社造分享會、手作課程，讓民眾感受地方文化的活力，手做活動包含布藝鑰匙圈、香包等，免費活動名額有限，採現場報名。

文化局表示，「從鄰到一」新北社造展邀請多位社造人分享自身經歷，「腦麻博士」陳銘哲演講主題為「人人OK的無障礙旅行」，分享他推動行無礙走讀之旅的故事，他希望藉由自身測試，產出更多無障礙走讀路線；浮游藝術共創工作室的黃俊齡演說主題為「整個浮洲都是我的小劇場」，將帶領觀眾重新認識板橋浮洲地區的在地文化。

另外，文化局指出，10月12、13日邀請到長期推動社造的單位，以及來自日本、南韓、馬來西亞等從事社造與地方創生的專家學者，進行世代對話與全球社群公共治理議題探討。

文化局表示，「從鄰到一」新北社造展自10月12日起至20日在市府一樓大廳登場，活動包含新北社造團隊經驗分享、沉浸式虛擬面試體驗，以及布藝鑰匙圈、淡海風種子香包、幸福平安符、部落植萃手染等手作課程，更多活動資訊可至文化局官網（https://www.culture.ntpc.gov.tw/culture_chi）或新北市社區營造輔導中心臉書粉專（https://www.facebook.com/community.newtaipeicity/?locale=zh_TW）查詢。

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