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台南400農漁地景藝術節 結合壯闊山海看表演

2024/10/09 21:06

台南市長黃偉哲（左3）偕同表演團隊邀請大家參加「台南農漁地景藝術節」。（記者洪瑞琴攝）台南市長黃偉哲（左3）偕同表演團隊邀請大家參加「台南農漁地景藝術節」。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南400農漁地景藝術節」，邀請艸雨田舞蹈劇團、優人神鼓及唐美雲歌仔劇團，結合壯闊山海樣貌，以「歌舞樂戲」地景劇場形式，邀請大家來遊台南，觀賞頂級的藝術饗宴。

「台南400農漁地景藝術節」邀請大家來觀賞頂級的藝術饗宴。（記者洪瑞琴攝）「台南400農漁地景藝術節」邀請大家來觀賞頂級的藝術饗宴。（記者洪瑞琴攝）「唐美雲歌仔戲團」總監唐美雲邀請大家來看戲。（記者洪瑞琴攝）「唐美雲歌仔戲團」總監唐美雲邀請大家來看戲。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲表示，「台南農漁地景藝術節」下半年3場演出，選在無米樂崑濱伯的故鄉後壁菁寮、北門井仔腳瓦盤鹽田，以及被譽為「最美果菜市場」的新化果菜市場，演出團體皆為國家級表演團隊，結合台南特有景致及文化底蘊，歡迎大家來欣賞表演，順道賞遊山海景致，保證滿載而歸。

台南農業局代理局長陳仲杰表示，「台南400農漁地景藝術節」下半年演出於10月12日開跑，3個表演團體皆為台南量身打造結合台南地景的全新作品。

台南市長黃偉哲（左）為台南特色農產加持，邀請大家來看戲，品嚐好蜂蜜。（記者洪瑞琴攝）台南市長黃偉哲（左）為台南特色農產加持，邀請大家來看戲，品嚐好蜂蜜。（記者洪瑞琴攝）當代舞團「艸雨田舞蹈劇場」將在後壁菁寮帶來《印象後壁》舞蹈演出。（艸雨田舞蹈劇場提供）當代舞團「艸雨田舞蹈劇場」將在後壁菁寮帶來《印象後壁》舞蹈演出。（艸雨田舞蹈劇場提供）

10月12日下午5時，在後壁區菁寮農地，由當代舞團「艸雨田舞蹈劇場」帶來《印象後壁》舞蹈演出。團隊經由田野調查及閱讀地方文學，設計《迎曦》、《守候》、《後壁稻稻來》節目，透過舞者優美肢體表演，呈現台南山水田園之景，分享在地人文底蘊及民情風俗。

10月19日下午5時，在北門區井仔腳瓦盤鹽田，由優人神鼓帶來《聽海之心》，述說水與生命的故事，恰與台灣現存最古老的瓦盤鹽田相互輝映。劇目將擊鼓、靜坐與武術融入創作中，帶領觀眾用眼、身、鼻、舌、身、意共同聆聽音樂。

「唐美雲歌仔戲團」將於新化果菜市場帶來《文化遊園》精彩表演。（記者洪瑞琴攝）「唐美雲歌仔戲團」將於新化果菜市場帶來《文化遊園》精彩表演。（記者洪瑞琴攝）

10月16日上午11時，由「唐美雲歌仔戲團」於新化果菜市場帶來《文化遊園》，精心設計的各種身段與唱腔，感受戲曲的魅力之外，演員更將深入市場內部，與攤商、觀眾互動。適逢新化果菜市場2週年活動，現場也將限量發放折價券及優惠券等。

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