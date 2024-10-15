係金ㄟ！秒殺的《人間條件一》戶外免費場在彰化！

網路LINE瘋傳綠光劇團《人間條件一》將可在彰化戶外免費看，都讓許多鄉親質疑是假消息，對此，彰化縣文化局表示，這是千真萬確的事。（彰化縣政府提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕網路LINE瘋傳綠光劇團《人間條件一》將可在彰化戶外免費看，都讓許多鄉親質疑是假消息，對此，彰化縣文化局表示，這是千真萬確的事， 文化部為落實文化平權所推動的巡演，這也是綠光劇團首次在彰化戶外演出，為避免湧入上萬人潮與車潮讓交通打結，將提供彰化火車站到體育場的免費接駁車。

文化局指出，深受廣大民眾喜愛的《人間條件一》庄頭限定版，將於11月9日晚間6點半到9點半，在彰化縣立體育場登場。這齣列為編劇兼導演吳念真的國民戲劇，自2001年首演到加演，以及今年重磅回歸，都創下票房秒殺，戶外演出也都締造萬人觀賞的紀錄。

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文化局表示，在彰化登場的《人間條件一》庄頭限定版，有實力派演員柯一正、洪都拉斯與方宥心，還有歷史補教名師Youtuber呂捷，以及明華園第3代陳昭賢等全新青春卡司。由於《人間系列》是台灣最長壽且還持續連載的舞台劇，多年來培養數量龐大的鐵粉，預計將掀起人間狂潮。

為配合《人間條件一》在彰化開演完全免費入場所帶來的人潮，縣府在11月9日當天下午2點到6點推出文創市集、餐車美食、街頭藝人表演，下午3點到6點有寶島舞台，將安排「光興閣掌中劇團」、「萍蓬草兒童劇團」、「王功兩廣國術龍獅戰鼓團」、「員圓舞蹈團」、桃園「狂美交響管樂團」，以及來自南投的「賽德克傳統文化藝術團」帶來賽德克族《祈雨祭 & Kmeki》。

為了避免大批車輛湧入彰化體育場，造成交通動彈不得，縣府將在11月9日安排接駁車，接駁地點為彰化火車站到彰化縣立體育場，中間增設停靠點為陳稜路與中山路口的永福教會，預計每 10到15 分鐘一班車，去程發車從下午4時到7時30分由火車站往體育場發車，回程為晚上8時30分到10時30分由體育場往火車站發車，歡迎多加利用。

《人間條件一》庄頭限定版，將於11月9日晚間6點半到9點半，在彰化縣立體育場登場，開放民眾免費入場。（綠光劇團提供，張大魯攝影）

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