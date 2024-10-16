2隻大熊「躲」入境大廳迎接後山天使 萌樣奇景曝背後暖心

黑、白2隻大熊偶親赴桃園機場接機，萌樣藏不住。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」第3輪「永續啟航」將於本週從台北出發，為表達對紙風車的支持，人稱「譚爸爸」的後山天使譚維義醫師，不畏高齡95歲，特別從美國再度飛來台灣，讓紙風車團員備受鼓舞，昨（15）日晚間派出黑、白2隻大熊偶親赴桃園機場接機，「熊抱」譚爸爸的畫面，吸引不少國內外旅客好奇關注，紛紛拿起相機拍照。

紙風車與譚維義醫師的緣份始於2014年，適逢台東基督教醫院50週年，紙風車將譚醫師為台灣奉獻一生的故事改編成《後山天使》，做為「368」台東巡演的「在地故事」，並於多年來在各地巡演，將譚爸爸守護台灣30多年的精神與典範，透過戲劇傳遞給國人。

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2隻大熊迎接後山天使，畫面溫馨又吸睛。（紙風車提供）

紙風車劇團任建誠團長表示，譚爸爸此次特別從美國中部堪薩斯州飛越1200公里回到台灣，過程非常艱辛，他需要搭乘巴士到丹佛換乘國內線班機到舊金山，再飛行13小時才能抵達，「高齡95歲的譚爸爸如此用心，紙風車當然要拿出最大的熱情迎接他，讓他感受回家的溫暖。」因此特別派出《後山天使》劇中的角色「譚爸爸2號」、台灣黑熊與北極熊接機。

紙風車也透露，為避免造成其他旅客困擾，黑熊、白熊著裝後便找方法「隱身」，坐在椅子上偽裝成人默默等待，結果還是「藏不住」，周圍旅客見到如此大陣仗的接機隊伍，紛紛好奇，拿起手機搜尋「譚爸爸」何許人也，了解後都表示感謝他為台灣孩子的付出。

「譚爸爸2號」獻上譚爸爸最愛的燒餅油條，兩人相見歡。（紙風車提供）

譚維義對紙風車團員說：「30年前神讓我用醫學來幫助台灣的孩子，現今有你們大家一起用文化藝術的方式照顧，所以我特別要回來支持，希望這個行動可以一直走下去。」。

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」第3輪「永續啟航」，將於10月19日下午6時20分在兩廳院藝文廣場首演，詳詢紙風車劇團FB粉絲專頁或368鄉鎮市區兒童藝術工程官網（https://paperwindmill.com.tw/paper368）。

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