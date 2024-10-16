自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

2隻大熊「躲」入境大廳迎接後山天使 萌樣奇景曝背後暖心

2024/10/16 07:00

黑、白2隻大熊偶親赴桃園機場接機，萌樣藏不住。（紙風車提供）黑、白2隻大熊偶親赴桃園機場接機，萌樣藏不住。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」第3輪「永續啟航」將於本週從台北出發，為表達對紙風車的支持，人稱「譚爸爸」的後山天使譚維義醫師，不畏高齡95歲，特別從美國再度飛來台灣，讓紙風車團員備受鼓舞，昨（15）日晚間派出黑、白2隻大熊偶親赴桃園機場接機，「熊抱」譚爸爸的畫面，吸引不少國內外旅客好奇關注，紛紛拿起相機拍照。

紙風車與譚維義醫師的緣份始於2014年，適逢台東基督教醫院50週年，紙風車將譚醫師為台灣奉獻一生的故事改編成《後山天使》，做為「368」台東巡演的「在地故事」，並於多年來在各地巡演，將譚爸爸守護台灣30多年的精神與典範，透過戲劇傳遞給國人。

2隻大熊迎接後山天使，畫面溫馨又吸睛。（紙風車提供）2隻大熊迎接後山天使，畫面溫馨又吸睛。（紙風車提供）

紙風車劇團任建誠團長表示，譚爸爸此次特別從美國中部堪薩斯州飛越1200公里回到台灣，過程非常艱辛，他需要搭乘巴士到丹佛換乘國內線班機到舊金山，再飛行13小時才能抵達，「高齡95歲的譚爸爸如此用心，紙風車當然要拿出最大的熱情迎接他，讓他感受回家的溫暖。」因此特別派出《後山天使》劇中的角色「譚爸爸2號」、台灣黑熊與北極熊接機。

紙風車也透露，為避免造成其他旅客困擾，黑熊、白熊著裝後便找方法「隱身」，坐在椅子上偽裝成人默默等待，結果還是「藏不住」，周圍旅客見到如此大陣仗的接機隊伍，紛紛好奇，拿起手機搜尋「譚爸爸」何許人也，了解後都表示感謝他為台灣孩子的付出。

「譚爸爸2號」獻上譚爸爸最愛的燒餅油條，兩人相見歡。（紙風車提供）「譚爸爸2號」獻上譚爸爸最愛的燒餅油條，兩人相見歡。（紙風車提供）

譚維義對紙風車團員說：「30年前神讓我用醫學來幫助台灣的孩子，現今有你們大家一起用文化藝術的方式照顧，所以我特別要回來支持，希望這個行動可以一直走下去。」。

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」第3輪「永續啟航」，將於10月19日下午6時20分在兩廳院藝文廣場首演，詳詢紙風車劇團FB粉絲專頁或368鄉鎮市區兒童藝術工程官網（https://paperwindmill.com.tw/paper368）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應