曼波男孩《蓬蓬》跳進台北 法鬼才編舞家騎Ubike聞到自由的味道

菲利普認為，大部分人對舞蹈的直接聯想是芭蕾，因此以芭蕾舞「蓬蓬裙」的意象為作品取名。（記者陳奕全攝）



〔記者凌美雪／台北報導〕在歐美巡演10年，圈粉80萬觀眾的曼波男孩舞團《蓬蓬》，應2024中國信託新舞臺藝術節邀請，首度登台，將於今（19日）、明2日在台北表演藝術中心球劇場演出。

新舞臺藝術節今年以「換劇話說」為主軸，透過多元跨界的劇場、舞蹈、偶戲等，邀請觀眾在輕鬆愉快的氛圍中欣賞表演，同時探討當代社會的各種議題。其中，曼波男孩舞團（Chicos Mambo）是由鬼才編舞家菲利普‧拉斐耶於30年前成立，從團名就可知成員都是男性，但他們企圖打破性別的框架，強調男性舞者擁有詮釋大量角色的自由。

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取材《天鵝湖》為人熟悉又喜愛的〈4小天鵝〉段落，彷彿小鴨般扭動屁股跳舞，逗得全場開懷大笑。（記者陳奕全攝）



《蓬蓬》是舞團成立20週年時的代表作，也是「曼波男孩舞團」在國際上聲名大噪的開端，至今已經紅了10年，仍然全球邀約不斷。談到《蓬蓬》受歡迎的原因，菲利普自嘲地說，首演時觀眾的熱烈反應就讓他很驚訝，不斷想著自己做了什麼，讓觀眾這麼喜歡？然後，來自各地的邀約電話不斷，也讓他更確定，長久以來他想拉近舞蹈與一般觀眾的距離，是正確的。

《蓬蓬》最直接的視覺特色就是讓6個男舞者穿上夢幻的粉色蓬蓬裙，「即使沒看過芭蕾舞的人可能也知道『蓬蓬裙』（TUTU），它作為古典舞者的象徵，是這場表演的完美代言人。」細看舞者們的蓬蓬裙，極度細密的層次，會隨著動作漂亮地開合。

菲利普說，之前在法國有個記者寫過：「所有男舞者內心都有一個女舞者」，他非常喜歡這句話。無論是男性或女性，他相信每個人一生中都可能有過類似蓬蓬裙的階段，是一種充滿希望與正向的夢想。

菲利普秀出手機拍攝的Ubike面板與手上橘色的指甲彩繪，笑談逛遊大稻埕的感想。（記者凌美雪攝）

除漂亮服裝之外，舞者個個展現精湛技藝，同時以「自嘲」的幽默感不時讓觀眾開懷大笑，又能適時呈現某些詩意的片段。比如其中有一幕向《天鵝湖》家喻戶曉的段落〈4小天鵝〉致敬，舞者穿上天鵝裝，盡情扭動羽毛屁股跳起嘻哈舞，逗得全場觀眾捧腹大笑之餘，畫面還是美麗。

首度訪台演出的菲利普，也趁閒暇時騎Ubike逛大稻埕，意外發現Ubike上的面板與他的指甲彩繪是一樣的橘色，除感到驚喜，他還說，台灣人的友善以及大稻埕閒適的氣氛，讓他感覺聞到一種自由的味道，也希望台灣的觀眾會喜歡他的作品。

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