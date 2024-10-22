紙風車來鶯歌！11/10尖山國中火舞演出

即將成真火舞團將於11月10日來到尖山國中演出，卓冠廷邀請大家參與，圖為活動DM。（翻攝自臉書「卓冠廷」）

〔記者陳奕劭／新北報導〕紙風車要來鶯歌！新北市議員卓冠廷邀請紙風車卡車藝術工程「即將成真火舞團」演出《火爾摩莎Firemosa》火舞秀，11月10日（日）晚上9點將於尖山國中登場。火舞團來到陶瓷之都鶯歌，舞動祝福的火焰，帶給觀眾滿滿視覺享受。

卓冠廷臉書發文說，紙風車鄉村卡車藝術工程跑了11個年頭，把藝術帶到孩子家門口，立委洪慈庸當年邀請火舞團到台中表演，因為實在太精彩，他在現場感動到哭出來，今年邀請火舞團來到家鄉新北表演。

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他指出，土樹三鶯共60萬人口，自己服務的選區是全台人口最多的議員選區，藝文資源夠不夠平均大家最有感，他當選議員前邀請紙風車來時承諾，希望年年幫大家辦一場紙風車。

卓冠廷說，這次在全球獲獎無數的即將成真火舞團，即將到鶯歌尖山國中演出，火舞團也從當年青澀可愛的少年們，成長為全世界聞名的經典舞團，他也相信，今年的演出一定會超越以往的精彩。今年終於可以跟大家一起看火舞，「如果我在現場看得一把鼻涕一把眼淚，請見諒」。

《火爾摩莎Firemosa》訴說，來自西方的葡萄國王子，為尋找神祕美麗之島而前往遙遠「Firemosa」所發生的冒險故事。火舞融入現代舞、武術、原舞等元素，呈現故事中王子與公主展現追求夢想、堅守愛情的信念，打造充滿熱情的精采表演。

「即將成真火舞團」即將到鶯歌尖山國中演出，圖為火舞團之前在「北海夜金閃閃─北海潮與火」演出。 （資料照，記者董冠怡攝）

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