淡水古蹟博物館推綠色寫生 透明畫布體驗低碳藝術

小朋友在透明畫布寫生。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕為響應全國寫生日，新北市立淡水古蹟博物館將於11月3日，在國定古蹟淡水紅毛城推出「小小兵搶救滬尾大作戰」綠色寫生工作坊，打造低碳的藝術體驗活動。工作坊分為兩場次，由上午9點40分至11點40分、下午2點10分至4點10分，每場次12組親子，每組限定2位家長及1位3歲至6歲的幼兒，預計28日中午12點開放免費線上報名，額滿為止。

淡古館長蔡美治指出，綠色寫生工作坊，將由專業藝術教育老師帶領，透過遊戲介紹古蹟與歷史，並引導民眾使用紙箱蓋古蹟、在透明畫布寫生。工作坊以永續的概念出發，結合節慶活動的理念，並加入歷史元素，透過親子共作的幼兒藝術體驗與感官探索，引導大家從不同的視角認識古蹟。值得一提的是，工作坊全程使用環保或是回收素材，包括利用紙箱製作的大型積木、回收水管及畫布搭建彩繪牆，同時鼓勵民眾攜帶自己的繪畫工具，也特別選在淡水氣候最宜人的季節辦理，減少使用冷氣及燈具，有效降低碳足跡，達到博物館永續營運的目標。

請繼續往下閱讀...

蔡美治表示，除了工作坊外，也推薦博物館愛好者購買基隆市、新北市、台北市、桃園市博物館家族聯名推出的「周遊列博」數位票券，一張票200元，可免費參觀13間收費場館、享有文化商店9折優惠及報名DIY課程等。而「周遊列博」採數位票券的形式，有效減少印製實體票券，為節能減碳的綠色行動之一。詳細活動內容請上淡水古蹟博物館官方網站（www.tshs.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（www.facebook.com/tamsuihistoricalmuseum）查詢。

小朋友使用紙箱蓋古蹟。（記者羅國嘉攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法