萬皇王醮燈籠彩繪 台南高商獨拿2特優、墨西哥交換生獲佳作

台南高商學生劉冠孜（左）、蘇子涵（右）同獲花燈彩繪特優。（台南高商提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕喜樹萬皇宮慶祝12年1次的龍年建醮，以及響應「台南400」舉辦系列廟會活動，其中爲讓廟埕社區增加張燈結綵喜樂氛圍，增添夜晚民眾逛遊熱鬧氣氛，舉辦燈會暨燈籠彩繪比賽，台南高商獨拿2項特優，雙喜臨門。

喜樹萬皇宮龍年建醮燈會精彩繽紛。（台南高商提供）

台南高商廣告設計科在多校之中數百件花燈彩繪作品激烈競爭脫穎而出，其中蘇子涵、劉冠孜，拿下唯二兩件特優（第1名）；獲得優等有楊宥慈，甲等楊舒涵、吳珮綺、林蔓薰，佳作則有廖芯彤、呂雅茹、張若晞等多人獲獎，百花齊開。

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其中獲特優獎的蘇子涵，住高雄每天通車不怕辛苦，到南商廣設科就學， 對於廟宇文化有濃厚興趣；取得佳作的張若晞則是墨西哥交換學生，參與廟會畫花燈獲獎是難得經驗。

喜樹萬皇宮龍年建醮燈籠彩繪比賽，蘇子涵特優作品。（台南高商提供）

墨西哥交換生張若晞在台南高商學習設計及探索台灣文化。（台南高商提供）



南商廣設科主任李冠毅表示，學校常年支援、參與社區活動，教師常帶領學生學習戶外的務實教學，剛好這次花燈彩繪指導老師莫嘉賓也是喜樹人，本著爲鄉土文化盡一份心力與讓學生多元學習的模式，考察喜樹風土民情融入創作。

莫嘉賓表示，很高興帶領學生參與這次社區活動，歷年來曾參與各種社區活動，花燈彩繪部分如消防局、普濟殿等花燈彩繪活動都有得過大獎，更在2017年曾經與觀光局合作過日本「大阪燈會」的花燈彩繪，贏得日本媒體的大篇幅報導，官學合作，讓學生得到難能可貴的經驗。

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