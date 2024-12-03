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海委會首屆攝影比賽 台灣海洋的美好令人驚艷

2024/12/03 16:25

金獎為林騰雲〈蘭嶼東清灣晨曦之美〉。（海委會提供）金獎為林騰雲〈蘭嶼東清灣晨曦之美〉。（海委會提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海洋委員會「SEA!我的海派人生」攝影比賽頒獎典禮於今（3）日在高雄軟體園區舉行，林騰雲的作品「蘭嶼東清灣晨曦之美」拿下金獎。海委會副主委吳美紅表示，參賽作品呈現了台灣海洋的美好，研擬明年提高獎金，歡迎更多攝影高手參加比賽。

海委會今年首度舉辦海洋攝影比賽，吸引總計240攝影愛好者提供962件作品參賽，「蘭嶼東清灣晨曦之美」獲得金獎，獎金10萬元，銀獎為林憲茂「仲夏繽紛樂」、銅獎為詹淑嬿「快樂一夏」，網路人氣獎為簡晨宇「奇幻相遇」，另有優選及佳作。

銀獎為林憲茂〈仲夏繽紛樂〉。（海委會提供）銀獎為林憲茂〈仲夏繽紛樂〉。（海委會提供）

銅獎為詹淑嬿〈快樂一夏〉。（海委會提供）銅獎為詹淑嬿〈快樂一夏〉。（海委會提供）

林騰雲10年前退休後到社大學攝影，7月與同好到蘭嶼拍攝新造大船下水，因路途遙遠特地待5天，拍攝了1、200張照片，獲獎作品是到東清灣拍攝晨曦與新的大船時，洽巧有小船帶著遊客出海，還有人站在岩石上，陽光的色調也蠻美的，幸運能將美好畫面分享給大家。

吳美紅說，海洋正面臨環境汙染、過度開發及氣候變遷等挑戰，對海洋生態系統造成巨大影響，希望藉由這些影像，喚起大家對海洋保護的重視。

海委會表示，已建置「海域遊憩活動一站式服務資訊平台」，搭配「Go Ocean海洋遊憩風險資訊APP」揭露海域遊憩景點及風險資訊；海委會今年也和台南市政府合作設置智慧海灘，並導入AI安全辨識系統，提前識別危險並進行預警，希望讓熱愛大海的民眾能夠更加安全享受海上活動。

海委會首度舉辦攝影比賽，參賽者透過鏡頭呈現台灣海洋美好而獲獎。（記者洪臣宏攝）海委會首度舉辦攝影比賽，參賽者透過鏡頭呈現台灣海洋美好而獲獎。（記者洪臣宏攝）

海委會副主委吳美紅（左2）頒獎給前3名得獎人（依名次由左至右）。（記者洪臣宏攝）海委會副主委吳美紅（左2）頒獎給前3名得獎人（依名次由左至右）。（記者洪臣宏攝）

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