豐原慈濟宮彩繪龍柱開始進行修復 預計明年中可恢復原有樣貌

豐原慈濟宮廟前龍柱，以布幕圍起來進行修復工作。 （記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原慈濟宮配合300年建醮盛典，今年8月進行廟內外彩繪，其中，廟方以現代化學油漆粉刷珍貴的百年龍柱，飽受多名文史工作者質疑將嚴重傷害石柱本身結構，讓百年文物毀於一夕，廟方因此暫停施工，以大圖輸出原貌保護兩根龍柱，日前建醮慶典結束，修復師談宜芳團隊也開始進行修復工程，將以酒精、丙酮為溶劑，緩慢去除豔麗漆色，預計半年龍柱即可恢復原貌。

豐原慈濟宮有四對觀音山石所雕製的龍柱，分別位於三川殿前步口、後步口、正殿、後殿，據傳都是時任修繕會正總理張麗俊自北港、艋舺等全台各地敦聘蔣梢、辛阿救等知名匠師所做，灰色的石柱，非常質樸，具有古意，彩繪後引來正反兩極評價，許多在地豐原人都盼能恢復原有樣貌。廟方因此於8月21日宣布停止彩繪，將聘修復師談宜芳團隊於建醮結束後展開修復工作。

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豐原慈濟宮建典於12月中旬結束，修護師談宜芳也開始龍柱的修復工作。修護團隊利用酒精和丙酮溫和清潔、去除油漆，談宜芳表示，酒精和丙酮對石材來講比較溫和，不會傷害到石材，以及石材上面它本來的一些顏料，有信心恢復石材原貌，工期為6個月，預計明年中龍柱即可恢復原來的樣貌。

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