陳瑩直播阿妹演唱會 文化部長：應全力保護歌手

文化部長李遠出席立法院教育及文化委員會審查114年度中央政府總預算案。（記者塗建榮攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕立委陳瑩昨（29）日在臉書直播張惠妹演唱會近20分鐘，遭質疑侵害著作權法，對此，文化部長李遠今（30）日出席立院教文會時表示，一切遵照演唱會本身的規定，並強調要「全力保護我們自己的歌手，還有著作權」。

李遠說，「其實每一場演唱會它都有一定的規定，包括錄影，他們有權利可以制止這些行為，我想一切遵照演唱會本身的規定，我們要全力保護我們自己的歌手，還有著作權，這是大家都有共識的。」

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李遠指出，自己還沒有完全了解全貌，但尊重主辦單位，「因為我想在台灣這樣一個法治社會，每樣事情都有它的一定的法律程序，大概是這樣。」

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