深化「漫遊泰雅 Uwah賽南澳」部落漫遊計畫 宜蘭縣推「泰雅民族植栽」工作坊

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深化「漫遊泰雅 Uwah賽南澳」部落漫遊計畫 宜蘭縣推「泰雅民族植栽」工作坊
宜蘭縣政府今天在南澳鄉南澳村辦理「漫遊泰雅Uwah賽南澳」計畫效益加值工作坊，希望結合部落與原住民文化。（宜蘭縣政府提供）
〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府在南澳鄉南澳村推動以「泰雅民族植栽」為主題的風貌營造計畫，今天在南澳村辦理「漫遊泰雅Uwah（哇）賽南澳」計畫效益加值工作坊，希望結合部落與原住民文化。
縣府積極推動地方創生發展與城鎮風貌環境營造，自112年起持續在南澳村辦理「泰雅民族植栽」為主題的風貌營造計畫，昨天並辦理「漫遊泰雅Uwah賽南澳」計畫效益加值工作坊，希望擴大計畫成果與在地創生發展結合的契機。
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宜蘭縣政府在南澳鄉南澳村推動以「泰雅民族植栽」為主題的風貌營造計畫。（宜蘭縣政府提供）
縣府表示，泰雅民族植栽包括月桃葉、刺蔥、杜紅花、馬蘭、射干、土肉桂、山蘇、聖厥等等，今天工作坊由縣政府與南澳鄉公所共同推動，宜蘭縣環境景觀總顧問協助輔導，工作坊整合南澳村在地早午餐商家鄭麗惠、編織工藝家趙翊愷與風土餐桌顧問團隊共同合作。
縣府出，社區風貌營造工程是運用泰雅民族植物為基底，同時藉由風土餐桌創意料理發想與景觀設施的傳統編織工藝應用，將公共空間營造與在地循環經濟結合，深化「漫遊泰雅 Uwah賽南澳」部落漫遊計畫，加深原住民文化內涵的連結，展現南澳泰雅文化場域。
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