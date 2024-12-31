台南永康二王基督墓園解除文資列冊追蹤，自救會將向文化部提訴願，並將赴市府陳情。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區二王基督墓園爭取列為文化景觀，經文資審議結果，決議解除列冊追蹤，許多墓主家屬、自救會不滿，今（31）日表示將向文化部提起訴願，要求再審。

金自救會與家屬代表認為市府為了二王市地重劃，翻盤原本的文資列冊追蹤，硬刨千人祖墳，強搶私有墓地，因此，將採取所有救濟管道，未來如有需要，也會提行政訴訟和市府對簿公堂，自救會並將擴大陳情與抗議行動，務必要阻擋市府不顧民意的蠻橫作為。

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前立委陳以信也是墓主家屬，家族在此有十多門墓。他說，二王基督墓園規劃密集整齊，是國共戰亂下基督教遷台發展史上重要見證，紀錄許多大陸傳教士與信徒來台的生平紀錄，也葬有許多本土長老教會信徒，正是台灣各基督教派跨族群融合的歷史史蹟，對保留台灣戰後多元族群發展歷史具有相當重要性。

例如伊甸教會與亞洲宣教神學院創辦人張進吉牧師、基督傳道會創辦人江牧羊牧師、前衛理公會會督吳承禧牧師、校園團契橄欖山創辦人美籍魏榮美宣教士（魏德凱牧師娘），及許多台南著名人物如天生接骨所創辦人蔡天生、莉莉水果店創辦人李澤等人，均於此長眠。

陳以信強調，1949年是台灣史上最大規模基督徒遷移來台，二王基督墓園正是台灣唯一可見證此段歷史之墓園，一旦拆毀也代表這段重要台灣歷史被連根拔起。

陳以信表示，將協助自救會採取所有救濟手段，1月2日上午10時將與自救會代表及部分家屬，前往台南市政府前抗議並遞交陳情信。

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