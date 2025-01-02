黃牛檢舉案前3名場館有1共通點 文化部攜6都推新方案加強防堵

文化部與地方聯手，鼓勵萬人以上場館熱門活動實施「實名制」防堵黃牛。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕隨著周杰倫、阿妹唱進大巨蛋，加上江蕙演唱會啟售，如何有效防堵黃牛，是文化部與大型活動主辦單位持續面對的課題，據文化部統計，從檢舉案件觀察，檢舉案量前3名的活動舉辦場地，包括台北大巨蛋、台北小巨蛋及高雄世運主場館，共同點是萬人以上大型場館，而檢舉案最多的前10名活動，則都是未實施實名制的演唱會，因此，文化部已與6都共同研議相關方案，盼能有效鼓勵「以實名制防堵黃牛」。

文化部表示，《文化創意產業發展法》2023年6月修正施行至今，文化部已收受約8000件檢舉案，尤其台北大巨蛋啟用，黃牛票檢舉更是暴增。文化部持續與警方及地方政府收案、查察，如內政部警政署刑事警察局10月底破獲黃牛集團，也是依據文化部提供不正方式掃票紀錄，循線追查到以機器人程式大量掃票累犯。

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從統計數字中可以看出，如劉德華、宇多田光、太妍等採取實名制的演唱會，檢舉案件明顯偏低，僅有個位數。因此，文化部持續主動聯繫主辦單位，提供實名制辦理案例及宣導補助資源，目前已有80個演唱會採取實名制措施。同時，文化部也於去年12月中主動邀集6都就實名制進行意見交換。

文化部指出，綜合會議討論，售票方式屬商業機制，參考世界各國經驗，目前多未採行實名制強制入法規定，但6都多表達將透過管理面協力宣導或響應，增加主辦單位實施實名制意願，例如台北市政府近期已研議台北小巨蛋試辦實名制場租優惠，而演唱會經濟最蓬勃的高雄市政府，也承諾依此原則加強協調。此次江蕙演唱會也採實名登記抽選制。

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