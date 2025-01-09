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小野爺爺驚奇小六孫也可領文化幣 國中生最愛消費點曝

2025/01/09 01:52

文化部統計，13-15歲國中生去書店消費的比例高達67%，這點讓小野爺爺很吃驚。（文化部提供）文化部統計，13-15歲國中生去書店消費的比例高達67%，這點讓小野爺爺很吃驚。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025年文化禮金自1月1日起開始發放至今1星期，文化部今天公布首週數據統計，200多萬人中，已有80萬人領取，領取率高達40%，可說非常踴躍。文化部長李遠看到統計數字很開心地表示，13-15歲國中生去書店消費的比例高達67%，這點讓他很吃驚。

今年文化幣包括原有的16-22歲青年每人1,200點（約146萬人），及新增13-15歲每人600點試辦（約60萬人），其中，16-18歲高中生，領取率破50%，尤其今年也是首次領取的16歲領取率高達52%。其次是大學的41%，以及國中生以降的新領族為25%。

平常是「小野爺爺」的李遠，還很意外發現，去年12月底剛過完生日的大外孫，雖然才小六，但因剛好跨進13歲門檻，竟幸運擠身「新領族」，可以開始學習文化消費，李遠也對13-15歲的國小和國中生與家長喊話，希望家長有空也陪孩子們一起領一起花文化幣，一起享受各種文化的體驗。

藝文類型豐富多元，文化幣可用於超過1.8萬個藝文消費點。（文化部提供）藝文類型豐富多元，文化幣可用於超過1.8萬個藝文消費點。（文化部提供）

李遠以《阿公給外孫一種「越用越多」的生日禮物》為題，在臉書發文，李遠說，「文化幣開始發放的第一天我很緊張，恨不得像是看選舉開票一樣，直接去現場盯住電腦看不斷增加的流量。因為今年發放對象又向下降到13–15歲，很怕因爲太多人同時領取，電腦系統當掉。結果元旦第一天上午4小時就已經湧入8萬人，估計人數最高的元旦中午，人數達4萬多人，系統一切順利運作，我鬆了一口氣，一切都符合原先的判斷。」

而對於領取率最高的「文化幣新鮮人」16歲高中生，「可見得他們期待這一天的到來已經很久了。這一週內在文化產業的消費額高達7000萬。」李遠也希望目前領取率比較低的國小生、國中生和大學生趕快領取，好好計算一下如何可以「越用越多」，善用加碼和回饋等活動，賺取更多文化幣。

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