燃燒運動魂！「2025全國兒少陶藝獎」徵件 打造最熱血感動舞台

「2025全國兒少陶藝獎」2月14日至4月14日徵件，主題為「站上巔峰：我的運動舞台」。（陶博館提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕全國兒童與青少年盡情揮灑創意與陶藝的年度盛事——「2025全國兒少陶藝獎」2月14日至4月14日徵件，主題為「站上巔峰：我的運動舞台」，邀請全國的學生將奧運會、世界盃，或是其他心中嚮往的頂尖賽事，透過陶土和圖畫創作出心目中最熱血感動的運動舞台。活動簡章或報名資訊可至陶博館官網（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw/）查詢。

全國兒童與青少年盡情揮灑創意與陶藝的年度盛事——「2025全國兒少陶藝獎」2月14日至4月14日徵件，所有得獎者不只得到獎狀，獲獎作品將於陶博館盛大展出。（陶博館提供）

新北市立鶯歌陶瓷博物館館長張啟文表示，「2025全國兒少陶藝獎」不僅是展示兒童和青少年的創意平台，更以競賽激發學子們對陶藝的熱情，本屆以運動為主題，鼓勵孩子們用陶藝刻畫出運動員的專注姿態、賽場的熱血氛圍，或選手奪冠瞬間的激動與喜悅，展現對運動的熱情及觀察。

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張啟文說明，「2025全國兒少陶藝獎」比賽分為「立體雕塑組」與「平面彩繪組」，立體雕塑組設立「國小低年級組」、「國小中年級組」、「國小高年級組」、「國中組」與「高中職組」共5組；平面彩繪組則設有「國小低年級組」、「國小中年級組」及「國小高年級組」共3組。

各組優秀作品將得到圖書禮券，分別為首獎2000元、銀獎1500元、銅獎1000元，優選則獲得圖書禮券800元，所有得獎者不只得到獎狀，獲獎作品將於陶博館盛大展出。

陶博館表示，為鼓勵孩子以繪畫做為進入陶藝世界的起點，「平面彩繪類」提供簡單徒手繪畫的方式，讓資源有限的學校也能參與，初審階段評選平面圖稿，通過初審者可參加陶博館的釉下彩繪活動，現場在素燒坯圓盤上創作，並交由陶博館燒製成品複審。完成的陶盤成品將在展覽後歸還參賽者，留下寶貴的紀念。

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