自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

燃燒運動魂！「2025全國兒少陶藝獎」徵件 打造最熱血感動舞台

2025/01/09 14:25

「2025全國兒少陶藝獎」2月14日至4月14日徵件，主題為「站上巔峰：我的運動舞台」。（陶博館提供）「2025全國兒少陶藝獎」2月14日至4月14日徵件，主題為「站上巔峰：我的運動舞台」。（陶博館提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕全國兒童與青少年盡情揮灑創意與陶藝的年度盛事「2025全國兒少陶藝獎」2月14日至4月14日徵件，主題為「站上巔峰：我的運動舞台」，邀請全國的學生將奧運會、世界盃，或是其他心中嚮往的頂尖賽事，透過陶土和圖畫創作出心目中最熱血感動的運動舞台。活動簡章或報名資訊可至陶博館官網（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw/）查詢。

全國兒童與青少年盡情揮灑創意與陶藝的年度盛事——「2025全國兒少陶藝獎」2月14日至4月14日徵件，所有得獎者不只得到獎狀，獲獎作品將於陶博館盛大展出。（陶博館提供）全國兒童與青少年盡情揮灑創意與陶藝的年度盛事——「2025全國兒少陶藝獎」2月14日至4月14日徵件，所有得獎者不只得到獎狀，獲獎作品將於陶博館盛大展出。（陶博館提供）

新北市立鶯歌陶瓷博物館館長張啟文表示，「2025全國兒少陶藝獎」不僅是展示兒童和青少年的創意平台，更以競賽激發學子們對陶藝的熱情，本屆以運動為主題，鼓勵孩子們用陶藝刻畫出運動員的專注姿態、賽場的熱血氛圍，或選手奪冠瞬間的激動與喜悅，展現對運動的熱情及觀察。

張啟文說明，「2025全國兒少陶藝獎」比賽分為「立體雕塑組」與「平面彩繪組」，立體雕塑組設立「國小低年級組」、「國小中年級組」、「國小高年級組」、「國中組」與「高中職組」共5組；平面彩繪組則設有「國小低年級組」、「國小中年級組」及「國小高年級組」共3組。

各組優秀作品將得到圖書禮券，分別為首獎2000元、銀獎1500元、銅獎1000元，優選則獲得圖書禮券800元，所有得獎者不只得到獎狀，獲獎作品將於陶博館盛大展出。

陶博館表示，為鼓勵孩子以繪畫做為進入陶藝世界的起點，「平面彩繪類」提供簡單徒手繪畫的方式，讓資源有限的學校也能參與，初審階段評選平面圖稿，通過初審者可參加陶博館的釉下彩繪活動，現場在素燒坯圓盤上創作，並交由陶博館燒製成品複審。完成的陶盤成品將在展覽後歸還參賽者，留下寶貴的紀念。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應