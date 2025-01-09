迎風藝術群「伴生。絆生」 海藻主題多媒材展揭幕

「伴生。絆生」海藻主題多媒體創作展，在湖西鄉公所文化藝廊開幕。（湖西鄉公所提供）

〔記者劉禹慶／高雄報導〕今年湖西鄉公所文化藝廊首展，由迎風藝術群呈獻的「伴生。絆生」海藻主題多媒材創作展於今（9）日正式揭幕，展覽將持續至2月27日。此次展覽旨在通過海藻標本與多媒材的結合，展現海洋生態過去的共榮、當下的挑戰與未來的美好願景，吸引了許多藝術愛好者與環境保育人士的關注。

迎風藝術群長期致力於藝術行銷澎湖，此次展覽由會長黃春鶯帶領策畫，以「伴生。絆生」為主題，將藝術與科普相結合，展現3大創作單元，包括海藻標本與繪畫的創意性結合、氰版顯影藍晒技法的海藻與書籤、明信片，以及手提帆布袋等織品的藍晒運用。

請繼續往下閱讀...

展出的80件作品包含海藻標本創作、藍晒書籤、手工布包等，充分展示了藝術的多元可能性。策展強調東西方藝術媒材的跨域結合，呼籲民眾關注生態保護並實現可持續發展。鄉長陳振中表示，「此次展覽以海藻為靈感，通過藝術探討生態共存與未來發展的可能性，讓人深刻感受到藝術與生活的緊密連結。公所也將持續支持藝術推廣與環境保育，為鄉親帶來更多文化饗宴。」

此次展覽不僅為湖西鄉文化藝廊注入新活力，也為當地社區帶來了藝術與環境教育的雙重意義。展覽免費對外開放，歡迎各界人士前來感受「伴生。絆生」的藝術魅力與環保意識的傳遞，共同支持澎湖的美好未來。展覽時間：每日上午8至12時、下午1時30分至5時30分。

湖西鄉長陳振中，支持本土文創藝術。（湖西鄉公所提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法