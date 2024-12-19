自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

（影音）澎管處「潮韻傳響‧澎嶼探祕」紀錄片 見證生態與人文的島嶼故事

2024/12/19 13:47

澎管處「潮韻傳響‧澎嶼探秘」紀錄片，正式問世。（澎管處提供）澎管處「潮韻傳響‧澎嶼探秘」紀錄片，正式問世。（澎管處提供）

〔記者劉禹慶／高雄報導〕澎湖群島被譽為「散落在台灣海峽的珍珠」，這座以玄武岩為基礎的海上石城，如何在裸露的岩石上孕育出生命與文化，並進一步影響到今日澎湖人的生活。交通部觀光署澎湖國家風景區管理處企畫影片「潮韻傳響、澎嶼探祕」，為外界揭開神秘面紗。

澎管處聘請國內資深的紀錄片團隊尖端公司參與製作，採紀錄片手法，以「石」為出發點，分別從玄武岩地質地貌、燕鷗生態、古厝、古廟等4個主題的串聯，深入探討澎湖島嶼生命中較少為人知的故事，也讓傳統的常民生活、慶典儀俗和古蹟建築，在澎湖眾多的觀光資源中被看見、解讀與珍藏。

影片從千百萬年前澎湖群島的誕生說起，走過海島地質的生成年代，看見玄武岩奇特地貌的前世今生。緊接著，在候鳥遷徙航線與洋流的交會下，為澎湖帶來了生命的駐足，因海洋生物所提供的豐富食物來源，玄武岩所構成的大小島嶼成為燕鷗棲息繁衍的家。當人類足跡踏上這座島嶼，隨處可得的石材便成為開啟文明的重要資產。澎湖人更用石頭圍起生活安穩與幸福，從民居、廟宇、漁業（石滬）到農業（菜宅），成為澎湖建築的經典意象。

澎管處副處長呂玉鉛表示，影像是觀光宣傳最直接有效的溝通工具，這次以紀錄片的手法細膩，呈現澎湖的自然與人文內涵，目的就是要在鏡頭中展現澎湖「真、善、美、奇」的真實面貌，在行銷澎湖知性旅遊的同時，也能發揮環境教育的功能，喚起遊客自然保育和文化保存的意識，進一步在國際上提升旅行澎湖的品牌形象。

「潮韻傳響‧澎嶼探秘」由玄武岩出發，探索澎湖人文歷史。（澎管處提供）「潮韻傳響‧澎嶼探秘」由玄武岩出發，探索澎湖人文歷史。（澎管處提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應