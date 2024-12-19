（影音）澎管處「潮韻傳響‧澎嶼探祕」紀錄片 見證生態與人文的島嶼故事

澎管處「潮韻傳響‧澎嶼探秘」紀錄片，正式問世。（澎管處提供）

〔記者劉禹慶／高雄報導〕澎湖群島被譽為「散落在台灣海峽的珍珠」，這座以玄武岩為基礎的海上石城，如何在裸露的岩石上孕育出生命與文化，並進一步影響到今日澎湖人的生活。交通部觀光署澎湖國家風景區管理處企畫影片「潮韻傳響、澎嶼探祕」，為外界揭開神秘面紗。

澎管處聘請國內資深的紀錄片團隊尖端公司參與製作，採紀錄片手法，以「石」為出發點，分別從玄武岩地質地貌、燕鷗生態、古厝、古廟等4個主題的串聯，深入探討澎湖島嶼生命中較少為人知的故事，也讓傳統的常民生活、慶典儀俗和古蹟建築，在澎湖眾多的觀光資源中被看見、解讀與珍藏。

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影片從千百萬年前澎湖群島的誕生說起，走過海島地質的生成年代，看見玄武岩奇特地貌的前世今生。緊接著，在候鳥遷徙航線與洋流的交會下，為澎湖帶來了生命的駐足，因海洋生物所提供的豐富食物來源，玄武岩所構成的大小島嶼成為燕鷗棲息繁衍的家。當人類足跡踏上這座島嶼，隨處可得的石材便成為開啟文明的重要資產。澎湖人更用石頭圍起生活安穩與幸福，從民居、廟宇、漁業（石滬）到農業（菜宅），成為澎湖建築的經典意象。

澎管處副處長呂玉鉛表示，影像是觀光宣傳最直接有效的溝通工具，這次以紀錄片的手法細膩，呈現澎湖的自然與人文內涵，目的就是要在鏡頭中展現澎湖「真、善、美、奇」的真實面貌，在行銷澎湖知性旅遊的同時，也能發揮環境教育的功能，喚起遊客自然保育和文化保存的意識，進一步在國際上提升旅行澎湖的品牌形象。

「潮韻傳響‧澎嶼探秘」由玄武岩出發，探索澎湖人文歷史。（澎管處提供）

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