竹縣文資工程獲核定6案5833萬 關西分駐所、東平問禮堂將完成全區修復

關西分駐所暨所長宿舍日式建築群為新竹縣內唯一警察衙署的縣定古蹟，在客委會補助下已修復所長宿舍（如圖）和員警宿舍，現由關西鎮公所委託營運，舉辦藝文展演和提供餐飲、茶席等服務。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣文化資產修復相關計畫，近日喜獲文化部文化資產局核定6案，共計5833萬元，除可望將作為「關西大客廳」的關西分駐所、竹北高鐵特定區的東平問禮堂完成全區修復，還將推動北埔天水堂新屋、新埔蔡屋整體調查；此外， 國定古蹟北埔金廣福公館與新埔蔡屋，也獲核定緊急搶修與鋼棚架保護工程。

正在施工的關西分駐所辦公廳舍，修復完成後將作為關西旅遊資訊站。圖為檔案照。（記者廖雪茹攝）

文化局表示，關西分駐所暨所長宿舍日式建築群創建於1920年，為新竹縣內唯一警察衙署的縣定古蹟，有辦公廳舍、所長及員警宿舍，造型典雅，2009年指定為縣定古蹟，客委會補助第1、2期所長宿舍和4連棟員警宿舍工程，2020年完工，現由關西鎮公所委託營運，舉辦藝文展演和提供輕食、咖啡、茶席等服務。

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第3期工程獲文資局核定4,500萬元，去年5月動工，辦公廳舍將作為關西旅遊資訊站，員警眷屬宿舍則規畫作為店鋪，預計今年年底完工。第4期工程包含周圍環境、公共廁所、無障礙及友善設施等，獲核定2,000萬元，未來將串聯關西老街、太和宮、台灣紅茶公司、東安古橋及羅家書屋等古蹟，以利推動關西小鎮文化之旅。

竹北東平問禮堂第1期修復及再利用計畫獲文資局核定3,000萬元，已在去年11月動工，將修復一堂二橫的部分；第二期修復及改善工程再獲核定2,400萬元，規劃右外橫屋修復及整體周邊景觀。（記者廖雪茹攝）

文化局指出，歷史建築竹北東平問禮堂興建於1934年，2007年登錄為歷史建築，建築規模為一堂三橫，主體為五虎下山形式。第一期修復及再利用計畫獲文資局核定3,000萬元，去年11月動工，將修復一堂二橫的部分；第二期修復及改善工程再獲核定2,400萬元，規劃右外橫屋修復及整體周邊景觀、無障礙設施、室內外機電設備工程等。工程銜接修復竣工後，可望串聯東興圳整體景觀、民俗公園、新瓦屋、汾陽堂等，豐富竹北科技城的文化資源。

竹北東平問禮堂第一期修復及再利用計畫獲文資局核定3,000萬元，已在去年11月動工，將修復一堂二橫的部分；第二期修復及改善工程再獲核定2,400萬元，規劃右外橫屋修復及整體周邊景觀。（記者廖雪茹攝）

另外，縣定古蹟北埔天水堂新屋和新埔蔡屋整體調查2案的修復再利用計畫，分獲補助300萬元和250萬元，將有利後續各項計畫推動。國定古蹟金廣福公館和縣定古蹟新埔蔡屋2案緊急搶修與鋼棚架保護工程，分獲補助350萬元和533萬元，將及時提供保護，避免損壞擴大。

新竹縣今年度文化資產相關計畫，目前獲文資局核定共計10案，除上述6案外，另有金廣福公館修復再利用計畫、新竹縣文資防護專業服務中心、文化資產潛力建物普查研究計畫（第1期）及文化資產數位整合計畫等4案，經費1,100萬元。

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