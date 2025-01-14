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半年前未曾拿過畫筆 一群女性攜手舉辦禪繞畫聯展

2025/01/14 18:52

江敏英（中）教一群女性禪繞畫，還辦了師生展。（記者洪臣宏攝）江敏英（中）教一群女性禪繞畫，還辦了師生展。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市觀音山藝術協會理事長江敏英擅長工筆畫，疫情期間學了禪繞畫，並將作品貼在臉書，引來高詢問度因而在網路上教學，去年為了一位憂鬱症友人首度開班，一群從未拿過畫筆的女性勇敢嘗試，才花了半年學畫，今年在一家咖啡店舉辦師生聯展，學員們大呼：「很神奇！」

江敏英從小喜歡繪畫，高中就讀美術班，曾多次舉辦工筆畫展出，2021年疫情嚴峻時，在家無聊自學禪繞畫，解封後取得官方亞洲CZT認證師證照。

疫情期間，她將作品貼在臉書，沒想到引來詢問，她也不吝在網路上教學，曾多次應邀到大學單次授課。直到有位友人喪偶後罹患憂鬱症，為了陪伴教她禪繞畫，沒想到多名素未謀面女性網友爭相報名，因而首次開班。

學員看到作品展出，覺得「很神奇」！（記者洪臣宏攝）學員看到作品展出，覺得「很神奇」！（記者洪臣宏攝）

這些女性網友幾乎沒有繪畫基礎，經過半年學習後，江敏英與其中7位學員在一家咖啡店舉辦 「玳你一起畫禪繞」師生展，展出近40幅畫作及文創作品自娛。咖啡店老闆娘楊玳蓉說，為了提升大社、楠梓地區文藝氣息，已經提供5次場地辦畫展，這次反應最熱烈。

學員吳秋薇從未拿過畫筆，她說，沒想到居然能辦畫展，「很神奇！」許敏厲認為繪畫提升了專注力，也覺得自己現在很勇敢。

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