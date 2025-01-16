詩人李魁賢辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

詩人李魁賢於2017年出席「台灣意象，文學先行」捐贈展。（國立台灣文學館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕詩人、文化評論家、翻譯家、發明家李魁賢昨（15）日清晨辭世，享壽87歲。文化部今以新聞稿指出，文化部長李遠除表達不捨與哀悼，也將由文化部呈請總統明令褒揚。

李遠表示，李魁賢是他印象中得到過國內外最多文學獎的詩人之一，也是作品被翻譯成最多國文字的作家之一，他喜歡發明東西申請專利更是作家中少見的。和他在一起總是聆聽他各式各樣的故事和見解，是個很有趣的人。他也是文學界的意見領袖，很早就用作品反映了台灣社會和土地，是臺灣文學界的先行者和提倡者。

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李魁賢除是發明家，更以詩人、翻譯家、評論家等，在文化領域獲獎無數，重要獎項包括國家文藝獎、行政院文化獎、義大利藝術大學文學獎傑出獎、美國愛因斯坦國際學術基金會和平銅牌獎、巫永福評論獎、韓國亞洲詩人貢獻獎、印度國際詩人亞洲之星獎等。

國立台灣文學館於2017「台灣意象，文學先行」展出詩人李魁賢豐富的捐贈文物。（國立台灣文學館提供）

文化部表示，李魁賢的詩自然率真、評論質樸真誠，主張詩人不能放棄對時代的批判，詩應植根於生活，認為「詩人是天生的在野代言人」。曾因「工人生活」系列，將對現實生活的觀照融入詩作當中，因而被譽為「工業詩人」；到了《赤裸的薔薇》，轉為向現實生活探照，增強批判性、諷刺性。

李魁賢以本土立場所寫的詩評也廣為人知，從批判的角度，使詩散發出異質的聲響。另外，李魁賢致力於翻譯德國文學，尤其對里爾克的翻譯與研究，對詩壇影響深遠。李魁賢也積極參與國際詩壇活動，並在台灣策劃國際詩歌節，致力「用詩為台灣打開世界的大門」。

文化部表示，李魁賢立足台灣、放眼世界，以冷靜的筆指認世間的愚騃與不義，俯探人類的悲鳴及傷痛。其一生致力國際詩壇交流，提攜後輩，他的作品及為人處世，都讓台灣藉由文學走向世界舞台。

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