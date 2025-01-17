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對預算刪減深感不安 公視董監事會發聲明

2025/01/17 18:23

公視今天下午召開董事會，並於會後發出聲明稿。（資料照）公視今天下午召開董事會，並於會後發出聲明稿。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕針對國民黨員擬刪公視23億預算引起的爭議，公視今天下午召開董事會，並於會後發布一份「公視董監事會聲明」指出，雖經各方意見表達及文化部、公視董事會極力溝通，目前可能降低刪減幅度，「但公視全體董事與監察人仍深感不安，特籲請立法委員支持政府捐助公視的預算，以利我國公共媒體發展，並保障全民收視權益。」

聲明全文如下：

公共媒體是社會的公共財，聞悉立法院邁入最後階段的政府總預算審查，有立法委員提案刪除或刪減政府捐助公共電視的預算。雖經各方意見表達及文化部、本會極力溝通，目前可能降低刪減幅度，但公視全體董事與監察人仍深感不安，特籲請立法委員支持政府捐助公視的預算，以利我國公共媒體發展，並保障全民收視權益。

公共電視屬於國民全體，服務對象不分族群、性別、年齡、黨派，致力提供社會大眾正確、公正、多元、優質的資訊及各類型內容，包括去年8月開播的兒童與青少年服務平台「小公視」。成立迄今，已成為台灣影視領域不可取代的公共服務事業。

我們深知，公廣集團所提供的內容或服務必有不足之處，也會出現疏失，因此在董、監事會的監理之外，我們建立各種問責機制，接受社會大眾及政府相關單位依法進行的監督。凡有缺失，必積極面對，力求改善，絕不逃避。

持續成長的公廣集團，近二年亦繳交出亮麗的成績單，例如在金鐘獎、金馬獎及國內外各大獎項都有超越以往的佳績，國際學術機構的調查亦顯示公視新聞為我國最受信任的電視媒體。此外，公視也是台灣影視產業與國際接軌的重要橋樑，並獲邀擔任國際廣電組織的董事會或執委會成員。

我國公視的經費原本就與其他公共媒體先進國家差距甚遠，我們深深感謝這段時間以來所有關心、支持、維護公視預算的各界人士，並請立法委員務必支持政府捐助公視的預算，讓依法獨立自主經營的公共電視，可以為台灣的未來發展做更多、更好的服務；讓好不容易建構出來的公共領域，可以繼續成為台灣向前邁進的積極、正向動力。

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