通刪重創文化交流 故宮院長為捷克展憂心 文化部長奔走捍衛預算

蕭宗煌昨日出席故宮宣傳活動時受訪，對於通刪恐重創國際文化交流深感憂心。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕立法院審查114年度中央政府總預算案，昨日表決通過國民黨、民眾黨協商後的通案刪減原則，其中國內外旅費與行銷預算的部分，對故宮及文化部都產生重大影響。

故宮院長蕭宗煌表示，今年國外旅費主要用於海外展之借展展品押運及布卸展作業，如經費遭大幅刪減，將影響今年赴捷克國家博物館及法國凱布朗利博物館展覽的旅運及布、卸展與開幕活動人力安排，進而影響國際文化交流合作的作業與成效。此外，2025年故宮百年院慶展覽及行銷等相關活動，亦會受到嚴重的影響。

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李遠（左）表示，昨日參加漫畫家交流會，現場的漫畫家們都對預算的删減感到非常憂心。李遠看到阮光民的畫，有感而發：「大幅刪減文化預算就像是斷了葉子的葉脈，葉子終將枯萎而死。」（翻攝自李遠臉書）

文化部亦表示，經初步試算，文化部及所屬共計統刪約6.24億元，將影響文化部各項文化交流及常態業務推動，包含如大阪世界博覽會文化交流計畫、其他國際據點業務費及文化交流等。還有文化資產、文化幣系統、台北國際書展、閱讀推廣等出版政策支持計畫；金鼎獎、金曲獎、金鐘獎等重大獎項；視覺、表演藝術等文化工作，甚至國家語言推動，都大受影響。

文化部長李遠也於昨日晚間在臉書貼文指出，「我們捍衛屬於全體人民應有的文化資源及對文化產業發展應有的協助所編列的預算。這筆預算已經由立法院教育文化委員會詳細而理性的討論及審查過。我們全力爭取完整保留這筆已經審查過的預算。」李遠說，最近一直在奔走、解釋，希望把傷害降到最低。

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