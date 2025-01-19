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就怕台流走向國際？ 在野狂砍24億，視覺與文化科技首當其衝

2025/01/19 12:03

國民黨立委陳玉珍與林思銘提案，指稱台流、黑潮等詞語意模糊，以「在核銷預算的機制上很容易遭人不當挪用或給不肖者可乘之機」為由，大舉刪減相關預算。（翻攝自立院提案書）國民黨立委陳玉珍與林思銘提案，指稱台流、黑潮等詞語意模糊，以「在核銷預算的機制上很容易遭人不當挪用或給不肖者可乘之機」為由，大舉刪減相關預算。（翻攝自立院提案書）

〔記者凌美雪／台北報導〕針對114年文化預算可能遭大幅刪減或凍結，文化部長李遠表示，文化部114年主管預算共計編列290億元，依日前立法院通過的通刪數初步試算，共刪減約6.24億元，影響所及已包含各項重大國際文化交流業務。而即將表決的相關提案中，還有多項刪減提案，總計刪減約24億元、凍結52億元，如照案通過，影響最嚴重的將是推動台流的「文化黑潮計畫」，共將減列逾14億元。

文化部指出，文化黑潮是前年文化部經重新歸零盤整，依各產業痛點所提出全面關照文化藝術領域的計畫，例如台灣視覺藝術走向國際的中壯世代扶植及參與國際展會計畫，依目前提案原編列1.49億元預算，將被刪減1.34億元。還有近年備受國際關注的台灣文化科技發展，相關預算原編列4.64億元，依待表決的提案來看，有可能被刪減掉4.17億元，使台灣從領先國家變成落後國家。

待表決提案中，影響最嚴重的是讓世界看見台灣的「文化黑潮計畫」。（翻攝自立院提案書）待表決提案中，影響最嚴重的是讓世界看見台灣的「文化黑潮計畫」。（翻攝自立院提案書）

文化部預算在立法院教育及文化委員會時，經朝野委員充分討論，所有委員都展現出對於文化預算強力支持的決心。但如今進入表決的新增提案，恐使教文會所有委員的努力白費。對此，曾說把每天當最後一天的李遠坦承，面對在野提案大砍預算，可能造成的嚴重後果，讓他這幾天每天都度日如年。但李遠強調，文化部還是會持續努力，爭取保留所有得來不易的預算。

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