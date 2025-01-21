自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

《山海經》遇上青銅藝術 25歲雕塑家詹承燁重塑奇獸世界

2025/01/21 21:55

詹承燁以先秦古籍《山海經》描繪千奇百怪的神怪妖獸為靈感，創作銅雕作品。（記者蔡淑媛攝）詹承燁以先秦古籍《山海經》描繪千奇百怪的神怪妖獸為靈感，創作銅雕作品。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕25歲的詹承燁師承台灣中生代雕塑藝術創作重要代表林文海，將大學就讀工業設計，與東海大學美術系研究所所學藝術創作融合，全心投入銅雕創作，以先秦古籍《山海經》描繪珍藏千奇百怪的神怪妖獸為靈感，創作30件繪畫與銅雕作品，舉行「渾沌狀態」個人創作展，即日起至八巷咖啡芸廊展出。

詹承燁表示，銅雕展現立體構面，彷彿栩栩如生出現在眼前，就像出土古蹟，充滿歷史與生活感，能將他內心的想法具像化，從小學習繪畫、雕塑，使用多種媒材，嘗試過保麗龍、硬塑膠等，最後在青銅雕中找到心中所愛。

詹承燁說，這次個展選出30件作品，其中17件為銅雕，以《山海經》圖鑑中珍藏千奇百怪的山川神祇與飛鳥異獸做發想，創作各式銅雕，古雅靈動又栩栩如生，創作集成展「渾沌狀態」，表達內心並非純善、純惡的朦朧感。

詹承燁指出，作品《羬羊》出自《山海經．西山經》的奇獸，狀如羊而馬尾，是看見站在山頂的山羊時，腦中出現的靈感，從高處俯視著一切，彷彿上位者高傲的姿態，也賦予書中奇獸新的外表。

另作品《廣福》則以山海經中的「刑天」做為參考來創作，胸部有兩眼、肚臍為口，操干戚以舞，在《山海經》記載中，刑天是沒有頭的，他創作加上頭部，更能表現出情境與想像，又在眼睛的部位插上配件，並增加雙手，強化了怪異感，帶入幾分瘋狂；還有作品，將書中魚身牛形及蛇尾以雕塑的方式來呈現。

詹承燁說，「渾沌狀態」個展是將他自己的心境以藝術的方式呈現出來，要歸納整理自我啟發出來的靈感，才能撥雲見日正視內心的喜怒哀樂，一起見證時代的改變。

詹承燁的作品曾獲得2022年台陽美術展入選、2023首屆海峽兩岸高校藝術創大賽銅獎、2024苗栗雙年展立體造型類第三名，以及2024全國美展雕塑類入選。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應