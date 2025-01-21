《山海經》遇上青銅藝術 25歲雕塑家詹承燁重塑奇獸世界

詹承燁以先秦古籍《山海經》描繪千奇百怪的神怪妖獸為靈感，創作銅雕作品。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕25歲的詹承燁師承台灣中生代雕塑藝術創作重要代表林文海，將大學就讀工業設計，與東海大學美術系研究所所學藝術創作融合，全心投入銅雕創作，以先秦古籍《山海經》描繪珍藏千奇百怪的神怪妖獸為靈感，創作30件繪畫與銅雕作品，舉行「渾沌狀態」個人創作展，即日起至八巷咖啡芸廊展出。

詹承燁表示，銅雕展現立體構面，彷彿栩栩如生出現在眼前，就像出土古蹟，充滿歷史與生活感，能將他內心的想法具像化，從小學習繪畫、雕塑，使用多種媒材，嘗試過保麗龍、硬塑膠等，最後在青銅雕中找到心中所愛。

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詹承燁說，這次個展選出30件作品，其中17件為銅雕，以《山海經》圖鑑中珍藏千奇百怪的山川神祇與飛鳥異獸做發想，創作各式銅雕，古雅靈動又栩栩如生，創作集成展「渾沌狀態」，表達內心並非純善、純惡的朦朧感。

詹承燁指出，作品《羬羊》出自《山海經．西山經》的奇獸，狀如羊而馬尾，是看見站在山頂的山羊時，腦中出現的靈感，從高處俯視著一切，彷彿上位者高傲的姿態，也賦予書中奇獸新的外表。

另作品《廣福》則以山海經中的「刑天」做為參考來創作，胸部有兩眼、肚臍為口，操干戚以舞，在《山海經》記載中，刑天是沒有頭的，他創作加上頭部，更能表現出情境與想像，又在眼睛的部位插上配件，並增加雙手，強化了怪異感，帶入幾分瘋狂；還有作品《鯥》，將書中魚身牛形及蛇尾以雕塑的方式來呈現。

詹承燁說，「渾沌狀態」個展是將他自己的心境以藝術的方式呈現出來，要歸納整理自我啟發出來的靈感，才能撥雲見日正視內心的喜怒哀樂，一起見證時代的改變。

詹承燁的作品曾獲得2022年台陽美術展入選、2023首屆海峽兩岸高校藝術創大賽銅獎、2024苗栗雙年展立體造型類第三名，以及2024全國美展雕塑類入選。

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