「蛇趣海線」藝文展 清水眷村園區及五權夜市登場

中港高中國中部美術班策畫的「蛇趣踅夜市動漫展」，以清水五權夜市為靈感，創作出28件真人大小的動漫立牌。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕春節假期即將到來，台中海線將舉辦一場結合藝術、文化與美食的年度盛事——2025小願遊「蛇趣海線」。此次活動由中港高中、大秀國小聯合清水小願文化創意協會精心策畫，將於1月26日正式開幕，並在清水眷村文化園區及五權夜市登場，為民眾帶來一場融合傳統與創新的文化輕旅行。

大秀國小的學生以蛇年為題進行版畫創作，指導老師邱雅琴、楊偵琴引領學生們，結合中西方關於「蛇」的傳說，尤其是以銜尾蛇的無限循環為主題，創作出多件兼具童趣與哲理的作品。大秀國小校長黃琴表示，學生透過藝術表現了「生命生生不息」的理念，希望民眾在欣賞展品之餘，能帶著滿滿的正能量迎接新年。

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大秀國小校長黃琴（中）與師生以蛇年為題進行版畫創作，設計紅包袋。（記者張軒哲攝）

在陶藝家李承恩及白宗平老師的指導下，中港高中美術班學生創作出多件以蛇年為主題的「萌蛇彩蛋」陶塑作品及繽紛陶杯，並搭配手繪蛇年春聯，展現濃厚的年節氛圍。

另外，由中港高中國中部美術班策畫的「蛇趣踅夜市動漫展」，以清水五權夜市為靈感，創作出28件真人大小的動漫立牌，包括「阿中牛肉湯」、「柯南臭豆腐」、「洪帥烤肉」等角色，將夜市美食轉化為創意角色，增添趣味性。指導老師陳維真與王秋燕表示，展覽結合了學生的藝術專長與地方特色，期待透過創意行銷讓更多人認識清水的文化魅力。

五權夜市亦將同步展出學生創作的袖珍版動漫旗幟，每面旗幟僅30公分高，精緻可愛，成為夜市的一大亮點。展期期間，民眾還可向夜市攤位免費索取限量版動漫明信片與紅包袋，數量有限，送完為止。

中港高中校長簡崐鎰表示，活動不僅是學校與社區合作的成果，更讓學生透過藝術專長行銷在地文化，體現清水地方特色與人文風采。

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