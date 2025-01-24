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AI改造舊倉庫 花創流行音樂實驗基地 素人也可錄MV

2025/01/24 19:15

花蓮舊酒廠第19棟成品倉庫轉型為流行音樂AI實驗基地。（文化部提供）花蓮舊酒廠第19棟成品倉庫轉型為流行音樂AI實驗基地。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部所屬花蓮文創園區新闢流行音樂AI實驗基地，本週啟動試營運，預計於3月14日白色情人節正式開幕。

文化部今日以新聞稿說明，花蓮流行音樂AI實驗基地，是將具有百年歷史的花蓮舊酒廠第19棟成品倉庫內部翻新轉型，並委由台灣人工智慧實驗室營運，導入台灣原生的AI創作工具，成為不管是素人或專業音樂人皆可體驗AI創作工具的實驗場所。

遊客可在「音樂廊道」掃描QR_Code，開啟一段創新音樂體驗之旅。（文化部提供）遊客可在「音樂廊道」掃描QR_Code，開啟一段創新音樂體驗之旅。（文化部提供）

舊酒廠第19棟倉庫有2層樓，目前1樓規劃為常設展，遊客可在「音樂廊道」掃描QR Code，由AI引導體驗，在「創作異世界」創作專屬歌曲，歌曲MV完成後於「拾酒糧倉」演出。其中所有音樂創作元素，包含歌詞、樂曲、歌聲、MV影像、皆由台灣團隊打造的生成式AI技術創造。台灣人工智慧實驗室也與歌手合作，取得授權訓練AI模型，基地將有駐館AI男歌手「迴家」及AI女歌手「花瀾」，演唱到訪觀眾所創作的歌曲。

AI改造舊倉庫 花創流行音樂實驗基地 素人也可錄MV歌曲MV完成後，可於「拾酒糧倉」演出。（文化部提供）

2樓多元音樂創作空間，包含可租借的「造音空間」錄音室、「團創工坊」練團室，都是未來訓練AI與互動的創作空間，另外也設計結合AI手作課程教室、會議室或其他用途的「未來內容創作空間」，將於開幕後陸續對外開放租借。詳情可詢官網（https://hmusic.aihttps://hmusic.moc.gov.tw）。

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