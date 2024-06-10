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藝文 > 自由副刊 > 文學專題

【自由副刊】 陳香君／林榮三文學獎我最愛……〈吃粽〉

2024/06/10 05:30

〈吃粽〉（第十九屆散文獎佳作．江鵝）

◎陳香君

端午節吃粽，由來已久。作者寫爸爸過世一年內，媽媽在端午節要不要綁粽或吃粽這件事，陷入膠著。我們都被太多禮俗與禁忌框住，如果真的能投靠自由，又如作者寫的，反而自由是一種恐懼，這種莫名而無形的枷鎖，超越了吃粽與否的考量，也拉扯著該成為一個怎樣的女性的命題。

我特別喜歡作者寫到廚房是她母親最熟悉的框架，也是母親最能夠掌握自由的地方，所以她的母親一直按著節日在過生活，也聯繫全家人的感情。我的外婆、媽媽辭世後，我也跟隨著她們，守住習俗，摸索媽媽如何掌握整個家庭的情感。所以不論是過年炊粿或端午節吃粽，心裡最在乎的其實是家人能相互依賴，同時也凝視著餐桌上親人留下的空位。●

徵稿啟事

【林榮三文學獎我最愛……】

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