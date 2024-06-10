限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 陳香君／林榮三文學獎我最愛……〈吃粽〉
〈吃粽〉（第十九屆散文獎佳作．江鵝）
◎陳香君
端午節吃粽，由來已久。作者寫爸爸過世一年內，媽媽在端午節要不要綁粽或吃粽這件事，陷入膠著。我們都被太多禮俗與禁忌框住，如果真的能投靠自由，又如作者寫的，反而自由是一種恐懼，這種莫名而無形的枷鎖，超越了吃粽與否的考量，也拉扯著該成為一個怎樣的女性的命題。
我特別喜歡作者寫到廚房是她母親最熟悉的框架，也是母親最能夠掌握自由的地方，所以她的母親一直按著節日在過生活，也聯繫全家人的感情。我的外婆、媽媽辭世後，我也跟隨著她們，守住習俗，摸索媽媽如何掌握整個家庭的情感。所以不論是過年炊粿或端午節吃粽，心裡最在乎的其實是家人能相互依賴，同時也凝視著餐桌上親人留下的空位。●
請繼續往下閱讀...
徵稿啟事
【林榮三文學獎我最愛……】
林榮三文學獎今年邁向第二十屆，在477篇得獎作品中，有沒有哪一篇，是你始終難忘的？無論是散文獎、新詩獎、短篇小說獎、小品文獎，請和我們分享你最愛的一篇，並說明原因，文長三百字，稿酬六百元。徵稿至今日截止。來稿請寄：reading@libertytimes.com.tw。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
網友回應