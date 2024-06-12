【自由副刊】 陳品瑄／林榮三文學獎我最愛……〈注音練習〉

〈注音練習〉（第十四屆新詩獎首獎．林儀）

◎陳品瑄

在人生經驗引起共鳴的那類文學作品最能夠觸動我，林儀〈注音練習〉是這樣的。整首詩的行進，除了從「ㄅ」到「ㄦ」走到注音表最末，簡單的字詞模擬了初學讀字的小心翼翼，同時交織（孩子眼中）母親的人生，而且是現在進行式。

我來自越南的母親台華語聽說能力無虞，但在讀寫上頭，即使已過去二十多年，「ㄅ的不安」仍殘存。義務教育下，身為子女的我們對於注音表、千百個磚塊字是信手拈來。曾在她懷中牙牙學語的我，從國小開始當她的中文小老師，這是一場微妙的權力關係對調。記憶中有好幾次她問：「你會不會覺得我很笨？」她也總是偷偷練習寫字。

請繼續往下閱讀...

日常做母親的輔助輪，使我總想起這首詩。我喜歡詩裡母親最終能在這世界站穩腳步，走往更開闊的所在。

●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法