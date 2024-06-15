【藝術文化】夢土上的李泰祥告別10週年紀念特展登場

在年表展牆對面，鋪陳了李泰祥一生重要的影像照片。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立傳統藝術中心台灣音樂館今年推出「李泰祥告別10週年系列活動」，台北場「夢土上的李泰祥」紀念特展，昨天在中正紀念堂開幕，緊接著將有2場不同主題的音樂會，在台北國家音樂廳陸續登場。

展覽爬梳李泰祥音樂生涯與成就。（記者凌美雪攝）

以往音樂大師的特展多數在台北戲曲中心的台灣音樂館展出，這次特別移師中正紀念堂1樓第3展廳，場地更挑高開闊，由策展人張忘率領的團隊，除用心爬梳李泰祥的一生，做了相當清晰的年表呈現，更以多個展區呈現李泰祥的音樂生涯與成就，包括李泰祥所創作的實驗與新民風音樂、經典民歌與流行音樂，以及李泰祥的樂譜手稿、照片及相關文物等。

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「尋找夢中的橄欖樹」展區讓人沉浸在經典詞曲意象中。（記者凌美雪攝）

此外，也展示了由國家電影及視聽文化中心提供的李泰祥電影配樂影音資料，以小型電影院呈現。還有各種不同的影音隨選欣賞專區，讓觀眾在現場回味那些曾經感動人心的旋律。最特別的是「尋找夢中的橄欖樹」展區，張忘設計製作的穹頂大型裝置，運用光雕投影創造出夢中橄欖樹的意象，〈橄欖樹〉的經典歌詞也巧妙融入影像變化中，提供一種類沉浸式的視、聽體驗。紀念特展即日起展出至7月17日。

至於2場即將在國家音樂廳舉行的音樂會，分別是6月15日「自彼次遇到妳」，票房超搶手，已全數售罄，演出者包括齊豫、許景淳、殷正洋、桑布伊、林文俊及李泰祥家屬；6月24日「自彼次遇到妳」，則是委託作曲家温隆信、張譽馨等人進行合唱編曲，由台北室內合唱團演唱李泰祥的17首經典作品，票券也所剩不多，所以主辦單位決定加開4樓座位，詳情可詢Opentix售票系統。

此外，6月29日在中正紀念堂演藝廳有1場「夢土人間」講座，由策展人張忘與李泰祥公子李奕青作曲家進行對談，回憶李泰祥的音樂生涯。

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