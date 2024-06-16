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【藝術文化】國父紀念館館藏巡迴展 首站桃園出發

2024/06/16 05:30

林榮〈返鄉〉油畫，50x65公分，2008。 （國父紀念館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立國父紀念館主辦的「藝遊寶島—2024國立國父紀念館館藏巡迴展」，即日起至6月30日，在中壢藝術館第1展覽室登場，以「藝遊寶島」為題展開巡迴展，精選29件描繪台灣各地名勝與風土的館藏品，邀請觀眾從藝術家的視角欣賞台灣之美。

國父紀念館館長王蘭生表示，國館館藏畫作非常豐富，今年特別策畫將有關台灣風光為主題的典藏品，推介到各地辦理巡迴展，依台灣地理區劃分展示，包含水墨、水彩及油畫作品，展出在地寫生的自然景觀及人文風情，期盼透過藝術的交流，不僅可欣賞國父紀念館的典藏作品，更進而讓民眾瞭解台灣美麗的風光。

國父紀念館表示，此次桃園展中，有6件典藏品由桃園在地藝術家創作，藉此加深地方的連結。例如，出生在桃園鄉下農村的藝術家林榮，對台灣鄉村景色有特別的情感和記憶，作品〈返鄉〉畫作描繪桃園鄉郊風景，透過畫筆呈現心中的台灣風情，藉由瞬間捕捉的光影，記錄台灣的溫度及故事；在地藝術家胡復金作品〈赤嵙山之晨〉為2003年於赤嵙山的寫生之作，以印象派手法呈現金針花海盛開的樣貌，黃澄澄的壯闊景致，相當引人入勝。

於中壢藝術館展畢後，8月21日至9月15日將移至嘉義梅嶺美術館展出，也將與各地文化藝術場館攜手創造藝文合作交流的平台，在國父紀念館休館整修期間，持續提供民眾親近觀賞藝術作品的機會。展覽詳詢國父紀念館全球資訊網。

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