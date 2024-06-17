自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 愛讀書

【自由副刊．愛讀書】 《像螺旋一樣》

2024/06/17 05:30

《像螺旋一樣》
吳佳駿著，印刻出版

吳佳駿著，印刻出版

有別於前作《新兵生活教練》中角色專注在敏感心思上的重複性，吳佳駿（1995-）以新的寫作策略，瞄準新世代的人際關係變化，表現不同人在青黃不接的年紀，找尋自己形狀的曲線路徑。八篇小說日式感濃厚，有發生在京都，男女之間的宛如游絲的情誼；有九州的一群仍保有學生氣息的新鮮人，介於成熟與純真之間，以狂言、能劇及翻譯工作，探討語言溝通之有效與無效。除了故事背景之外，筆觸藏著日式文學風格，譬如私小說的情感挖掘、無賴派的嘲諷畫外音、青春物語般的純愛情懷、出其不意的詼諧幽默。純文學的結構之下，社群媒體的用語鑲嵌妥貼，不只刺探端正的薄膜，亦多了網路／論壇世代的行為反思，特別是他筆下的少女形象，原本一派天真的樣貌，會下一秒顯像尖刻心跡與世故姿態。作者描繪人際關係的各種狀態，不拘一格，展現在打磨小說的技藝、聲腔與情節之中。（糠與礎）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應