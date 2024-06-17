【自由副刊．愛讀書】 《像螺旋一樣》

《像螺旋一樣》

吳佳駿著，印刻出版

吳佳駿著，印刻出版

有別於前作《新兵生活教練》中角色專注在敏感心思上的重複性，吳佳駿（1995-）以新的寫作策略，瞄準新世代的人際關係變化，表現不同人在青黃不接的年紀，找尋自己形狀的曲線路徑。八篇小說日式感濃厚，有發生在京都，男女之間的宛如游絲的情誼；有九州的一群仍保有學生氣息的新鮮人，介於成熟與純真之間，以狂言、能劇及翻譯工作，探討語言溝通之有效與無效。除了故事背景之外，筆觸藏著日式文學風格，譬如私小說的情感挖掘、無賴派的嘲諷畫外音、青春物語般的純愛情懷、出其不意的詼諧幽默。純文學的結構之下，社群媒體的用語鑲嵌妥貼，不只刺探端正的薄膜，亦多了網路／論壇世代的行為反思，特別是他筆下的少女形象，原本一派天真的樣貌，會下一秒顯像尖刻心跡與世故姿態。作者描繪人際關係的各種狀態，不拘一格，展現在打磨小說的技藝、聲腔與情節之中。（糠與礎）

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