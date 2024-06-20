【家庭plus．生活大補帖】甜點店夜間祈禱

圖／達志影像

文／李艾格

感知即將當街失控，平時早已打烊的甜點店，居然還掛著「營業中」，緊急衝入、詢問店員是不是可以借洗手間？得到慷慨回應：「當然可以啊！」

立即丟下雨傘、從洗衣店背回來的一袋衣服，推開洗手間門，及時在最後時刻安然處理。

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從洗手間出來以後，還來不及回魂道謝，站在吧台後的女子忽然開口問：「需要幫忙嗎？」令我訝異到，停頓兩秒不知如何回應。

由於受到同住家人的全面排斥，我總是在關上老公寓的大門開始狂吐、甚至出門綁鞋帶時，身心警報器感應將可暫離。使用廚房無時無刻都會有人衝入，必須立即中斷家事禮讓；進出使用浴室，隨時有人在身後猛然關門；還不知何時有人會不爽、爆口咒罵的地方，邊綁鞋帶邊吐、一路吐下樓、吐上街。

我總是在人行道邊走邊吐出在老公寓緊張吸入的空氣，體內滿溢的氣常令我搞不清楚，自己是不是需要上廁所？或是氣吐出來就恢復正常？

嘔吐的時候無法思考，甚至吐到蹲下無法站立，但仍能感知路人紛紛走避。即使是剛從診所看完病，手上提著藥袋的社區居民，一起等紅綠燈時，反射性躲遠；情急闖入各種商家借廁所，總是很尷尬，借到即將打烊的咖啡廳斷然拒絕：「我們不外借喔！」

可是這個晚上，甜點店女子竟關懷陌生的我，仍戴口罩、畏懼和初相見的人過度靠近，緩緩說著：「好像不方便抱妳，那我為妳禱告吧！」

淚流滿面的我，無措激動地，對第一次相見的人，說出生活窘境，其實無法透視蒼穹，理解上帝是不是都知道？

當晚請牧師夫婦吃飯，甜點店延遲打烊，女子毫不猶豫地，為我做了長長祈禱，即使第二夜起，恢復晚間8點就休息、關燈拉下百葉窗的恆例，我自此每晚在對街凝視感謝，那一晚如奇蹟般的互動。

那一句：「需要幫忙嗎？」總是在倉惶過後，突然在耳邊響起。

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