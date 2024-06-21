【藝術文化】金枝演社西來庵8月首演 呈現生猛草根爆發力

金枝演社邀請金曲獎最佳台語男歌手王俊傑特別演出說書人一角。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕金枝演社旗艦作《西來庵》，即將在8月9日至11日於台北表演藝術中心大劇院首演。以1915年日治時期的西來庵事件為背景，講述余清芳率領數千農民，為守家園反抗日本殖民統治的故事，由韋以丞、施冬麟、郭耀仁等人主演，並邀請金曲獎最佳台語男歌手王俊傑，特別演出說書人一角。

《西來庵》以1915年的西來庵事件為背景，劇中余清芳、江定、羅俊立誓結義。（記者董柏廷攝）

金枝演社導演王榮裕表示，《西來庵》早在2014年就受北藝中心邀約創作，原定2022年演出，但遇到疫情停演，如今總算正式登場，「西來庵事件是一場屬於農民的起義，這次有20名演員一同表現出千軍萬馬的氣勢。這是屬於一個年代、一群人的生存戰爭、一部屬於庶民的史詩，講的不是只有大歷史，更是屬於個人的小歷史。」

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編劇游蕙芬指出，「史料中對西來庵事件的主角有很多描述，整個事件也間接包含了上千農民及地方仕紳。創作時，最想要呈現的是那個時代的不同階層與面向的人物群像；因此用一對兄弟做為另一條主線描述，透過人物面對不同的情境做出不同的選擇，激盪出大歷史、小人物的畫面。其中，王俊傑飾演的酒空，類似說書人在劇中穿針引線，讓觀眾更容易進入故事情境裡面。」

西來庵事件中的人們，處在新舊時代的交接期，他們相信舊時代的價值，想要守護，卻也對新時代有所盼望。在清治時期，台灣是屬於半自治狀態，較為自由；但日本人一來，嚴加管理，加上語言不通，造成當時台灣人諸多反彈。余清芳號召群眾起義時，曾採取了一些有爭議的方式，譬如宣說符咒可以刀槍不入，因此被後人認為是「神棍」。王榮裕說，「輿論說他是神棍，但是哪有這麼勇敢不怕死、用自己的生命去拚搏的神棍呢？重要的是，這是一百多年前屬於我們祖先的故事。西來庵事件雖然以失敗告終，但依舊留下了重要的記號。失敗不見得是錯誤，也可以成為未來學習的機會。」

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