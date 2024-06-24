【藝術文化】張徐展「複眼叢林」 馬來西亞伊爾罕美術館開展

《熱帶複眼》靈感來自東南亞民間故事「鼠鹿過河」，並融合台灣紙紮工藝及藝陣概念，以逐格動畫方式創作。（張徐展提供）

〔記者董柏廷／台北-馬來西亞連線報導〕駐馬來西亞代表處文化組與馬國伊爾罕美術館（Ilham Gallery）合作推出藝術家張徐展個展「複眼叢林」，是張徐展首次海外個展，即日起至10月6日，在伊爾罕美術館展出。

「複眼叢林」曾於2022年秋季在北美館展出，當時Rahel Joseph應文化部之邀訪台看展，對作品探索的文化共通性、東南亞家喻戶曉的民間故事「鼠鹿過河」成為核心敘事，深感驚豔，因而邀展。

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此次海外移展，包含《熱帶複眼》、《untitle》、《狼與虎與其他》以及《湖景廣場-水牛與老鼠》等作品。張徐展表示，展覽核心作品《熱帶複眼》靈感源自於在印尼駐村時接觸到的「鼠鹿過河」傳說，｢「因故事結構與台灣的『老鼠與水牛』、華人的『兔子與螃蟹』有著異曲同工之妙，便以世界共有的民間故事著手，將之視為一種引線。作品中的「紙膚空間」以報紙連結兒時在家時幫忙製作動物神靈的打胚經驗，我擴展成一個包覆性的空間裝置，並邀請馬來西亞藝術學院（MIA）的學生共同合作完成。」

張徐展分享，當地計程車司機得知他以「鼠鹿」為題辦展，熱情與他分享當地以「鼠鹿」做為品牌名的車，讓張徐展深為這樣的連結性感動，「很期待接下來東南亞觀眾看到一個台灣藝術家運用藝陣表演形式，重新詮釋他們熟悉的故事，會有什麼感覺？」

張徐展出身傳統糊紙世家，後來迷上動畫軟體Flash而接觸動畫製作，多數作品結合紙紮工藝，以動畫錄像搭配裝置藝術。他透露，今年8月將在「2024 黃金盛典藝術祭｜夢十夜」聯展推出以「白蟻」為主角的新作，闡述人為環境與自然間的共存關係。

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