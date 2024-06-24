【自由副刊】 鷗櫟／林榮三文學獎我最愛……〈我與施女士的病〉

（第十八屆散文獎二獎．林文心）

◎鷗櫟

閱讀別人的病，就能治好自己？

林文心的〈我與施女士的病〉寫她失戀、寫施女士確診，寫外婆和孫女間的相互理解，寫受傷的心經歷不同形式的離別、在疼痛中安定下來。

教育部國語辭典說，「病」是身體或心理產生不健康或不正常的狀態。確診是身體不健康的狀態，失戀是心理「不正常」的狀態，我在大疫之年也曾既不健康又不正常。

請繼續往下閱讀...

施女士的倒立念經法可以讓「不好的東西從眼睛鼻子那邊流出來」，這篇作品也是。比起清冠一號，更像一碗熱湯，讓身體獲得營養，減緩病症、使傷口結痂。作者的文字熱氣氤氳、清澈溫暖，映照出純粹的親情和愛，口感樸實、蘊味醇厚，讓素昧平生的我長出往前走的力氣。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法