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【自由副刊】 鷗櫟／林榮三文學獎我最愛……〈我與施女士的病〉
（第十八屆散文獎二獎．林文心）
◎鷗櫟
閱讀別人的病，就能治好自己？
林文心的〈我與施女士的病〉寫她失戀、寫施女士確診，寫外婆和孫女間的相互理解，寫受傷的心經歷不同形式的離別、在疼痛中安定下來。
教育部國語辭典說，「病」是身體或心理產生不健康或不正常的狀態。確診是身體不健康的狀態，失戀是心理「不正常」的狀態，我在大疫之年也曾既不健康又不正常。
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施女士的倒立念經法可以讓「不好的東西從眼睛鼻子那邊流出來」，這篇作品也是。比起清冠一號，更像一碗熱湯，讓身體獲得營養，減緩病症、使傷口結痂。作者的文字熱氣氤氳、清澈溫暖，映照出純粹的親情和愛，口感樸實、蘊味醇厚，讓素昧平生的我長出往前走的力氣。●
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