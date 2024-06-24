自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學專題

【自由副刊】 鷗櫟／林榮三文學獎我最愛……〈我與施女士的病〉

2024/06/24 05:30

（第十八屆散文獎二獎．林文心）

◎鷗櫟

閱讀別人的病，就能治好自己？

林文心的〈我與施女士的病〉寫她失戀、寫施女士確診，寫外婆和孫女間的相互理解，寫受傷的心經歷不同形式的離別、在疼痛中安定下來。

教育部國語辭典說，「病」是身體或心理產生不健康或不正常的狀態。確診是身體不健康的狀態，失戀是心理「不正常」的狀態，我在大疫之年也曾既不健康又不正常。

施女士的倒立念經法可以讓「不好的東西從眼睛鼻子那邊流出來」，這篇作品也是。比起清冠一號，更像一碗熱湯，讓身體獲得營養，減緩病症、使傷口結痂。作者的文字熱氣氤氳、清澈溫暖，映照出純粹的親情和愛，口感樸實、蘊味醇厚，讓素昧平生的我長出往前走的力氣。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應