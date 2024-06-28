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藝文 > 自由副刊 > 文學專題

【自由副刊．全民寫作時間】 神小風／多少字

2024/06/28 05:30

◎神小風

◎神小風

或許所有寫作的一切都關乎容器，也或許關乎我們在打開電腦，瞪著螢幕時忍不住問出的一句：「要多少字？」在技術取向的文學獎裡是，在小品文這個僅限千字的文類裡更是。身為一個早年的參賽者，我曾經聽說一些人對這個文類的攻略法，例如使用散文裁下來的邊角料，或者寫不長的小說材料，在時間緊張的截稿日前什麼都成立。但實際寫過幾回，才發現小品文的「小」真是關鍵，選定素材前先判斷是否千字內能說完，下筆時注意每一行都精準不浪費。可能是生活裡偶一為之的痛感，又或者是日常觀察到的趣味，總之是個粗胚般的事物，試著左搓右揉，若感覺能發展出更細節的部位，就把它丟到小說或散文的抽屜裡去，靜待下回見，若判斷這個字數夠，便一氣呵成將它寫盡。但如何能精準不浪費呢。老方法之一仍是反覆檢查，自己做自己的編輯那樣詰問：這句意義是什麼？留嗎？

這一切，都要寫了才知道。有時在文學獎裡，小品文或極短篇的存在容易被人忽略。但我事實上很喜歡這個文類，除了它具有一種全民寫作的普世性之外，也挑戰了一個寫作者是否夠敏銳，即使經驗不豐，但知道這題材有趣，能表達自己看世界的方式。當那個寫的時刻來臨，我們起身抓住，最爽快的寫作就是，讓一切剛剛好，不多也不少。●

■【全民寫作時間】邀請持續寫出精采作品的歷屆小品文得獎者，分享如何從生活中提煉出一篇小品文。

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