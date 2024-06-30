【藝術文化】首屆台北城市書展7/5登場 在閱讀中探索城市

首屆台北城市書展將在7月5日登場。（台北市出版商業同業公會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市出版商業同業公會主辦的第1屆台北城市書展，將於7月5至8日在世貿一館舉行，為期4天的展覽，以「在城市中閱讀，在閱讀中探索城市」為主題，號召愛書人於暑假期間支持出版及閱讀。

台北市出版商業同業公會理事長趙政岷表示，這是幫出版社及作者與讀者創造機會的平台，他的動機與初心沒有改變，就是「台北不應該只有一個書展」，多一個書展可以讓大家把書拿出來促銷，創造更多更頻繁的讀者閱讀經驗。

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趙政岷說明，沒有一個書展可以替代「台北國際書展」，在文化部的主辦下它有主題國、國際書區、文學館、獨立出版、宗教書區、電子書區、圖書館與政府機構等等的參與，有大量的版權交易，甚至肩負部分外交功能，規模宏大。台北城市書展與台北國際童書展，定位則屬於中型書展，是業者自發的規畫，是更純粹的書展，促銷活動估計也會更猛，目前已有業者規畫庫存新書及回頭書99元特賣，及6本499元大優惠，是撿便宜好書難得的大好機會。

2024台北城市書展與台北國際童書展今年的設計是兩展合一，主辦單位表示，為刺激人潮及購書風氣，此次聯合書展原則上免門票（可於線上預約或持通路票券逕行入場），若現場購票則會提供等值購書折扣券，也可使用文化幣在多數已申請資格的參展出版社攤位上購書。

趙政岷補充，台灣缺乏一個回頭書的再次通路，「我們要讓好書有第2次被看見的可能」。展望未來，他仍充滿信心，這幾年台北國際童書展成績相當不錯，加上學生們放暑假，串連起兩個展覽的能量，第1年起頭難，未來一定會更火、更好，回復台灣美好的閱讀年代、恢復台北過去聞名全國的國際學社賣書風光，都是出版業界的共同期待。

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