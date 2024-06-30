5-3【藝週末．城市散步】台北市被稱為台灣的「天龍國」，哪些特質是「天龍人」專有？

台北市被稱為台灣的「天龍國」，您認為哪些特質是「天龍人」專有？

廖志峰：天龍國人有自己的世界觀，與台灣地氣殊異，總帶著一種不自覺的嬌／驕氣。

何致和：天龍人愛面子，愛聽好話，身上大都有晉惠帝基因，不能理解發生在台北市以外的事。

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寺尾哲也：一、聽到別人說台北無美食的時候會花式翻白眼。二、不會騎機車，且全家沒人擁有機車。曾經接到那種很煩的貸款推銷電話，問我有沒有汽機車，我回答沒有。對方很驚訝地說：「那你平常都怎麼出門？」「呃，搭捷運？」

有什麼行為／興趣／消遣，是只會在台北市做的？

廖志峰：看電影，逛書店，喝咖啡，或小酌，我通常都會選擇在台北，特別是看電影。我常去的電影院大銀幕在京站，小銀幕文青型的是光點台北。大型連鎖書店外，赤峰街的浮光書店、春秋書店，人文風情獨具。捷運站旁的打鐵町或迪化街上Antique Bar 1900，都是酒館的好選擇。黑露咖啡館、幻猻家珈琲、AKA café，也都值得一訪。

春秋書店。（春秋書店提供）幻猻家珈琲的配方#14。（幻猻家珈琲提供）打鐵町49番地。（打鐵町49番地提供）浮光書店。（浮光書店提供）

何致和：騎自行車環島，只有在台北市才能完成「一日環島」大業（社子島）。

寺尾哲也：騎長距離的腳踏車，公館到士林之類。

有沒有哪一首歌，是想點播給台北市的？

廖志峰：我特別喜歡〈台北今夜冷清清〉，涵融都會的繁華街景與落寞的都會心情，十分相稱。

洪榮宏〈台北今夜冷清清〉收錄於《未了情》。

何致和：蘇芮〈一樣的月光〉，這首歌本來就是在寫台北。歌詞不斷重複「一樣」兩字，可是台北市天天都在改變。

〈一樣的月光〉收錄於《蘇芮專輯》。

寺尾哲也：Angela Aki的〈拜啟，給十五歲的你〉。2024年是台北建城一百四十週年。若城市以十比一換算成人類年齡，正是適合聽這首歌的時候吧。

Angela Aki〈拜啟，給十五歲的你〉。

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