5-2【藝週末．城市散步】西門町是年輕人的原宿，龍山寺是年長者的巢鴨，台北是台北作家的原鄉

請為您成長或居住的台北市行政區域寫生。

廖志峰：出生雙連，長居劍潭的我，習慣看到堤防與基隆河，每天看著北淡線火車經行的車影，美麗的中山橋，聽著鐵軌的晃動聲，是後來的人生中最難忘的風景與背景音。

何致和：萬華，舊名艋舺，一塊位於台北西南，被淡水河、新店溪和縱貫線鐵路框住的區域。西門町是年輕人的原宿，龍山寺是年長者的巢鴨。這裡有數量最多的夜市和茶室，也有很多資源回收業者和舊貨商。萬華有很多眷村、老房子和違章建築，雖然擁有一條鐘錶街，但萬華的時鐘走得就是比台北其他行政區慢。

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西門町。（達志）龍山寺。（達志）

寺尾哲也：士林之北，天母之南，一個很難介紹很難不引人誤解的區域──離士林夜市或大家心目中的「天母」都有段距離。街區由大量五層樓舊公寓構成，我家所在的那條巷子尤其窄，兩旁還停滿車。曾經有一次叫計程車，司機竟拒絕駛入。我才驚覺原來我家所有有駕照的人都有媲美職業駕駛的窄巷行駛及停車技術。

如果有三個關鍵字是只能屬於台北市的？

廖志峰：對我來說，有童年記憶以來我每天都會看見基隆河，橫過台北盆地的「基隆河」是台北市的關鍵字，也是心靈密碼。「橋」也是台北的關鍵字，因為河流，也因為鐵道經行的緣故。「電影街」也是台北獨占鰲頭的關鍵字，全台灣找不到第二處。

基隆河與大直橋。（達志）

何致和：台北101大樓：不管在台北任何地方都可以看到它。無機車巷道：台灣是機車王國，但台北市有愈來愈多巷弄不准機車停放，走進這些巷子會以為來到了東京。自我中心：台北人不會承認自己有優越感，因為他們不會去跟其他地方的人比較。

台北101大樓。（達志）

寺尾哲也：Cyberpunk，一種復古的未來感。比如許多玻璃帷幕辦公樓的後方，即是成群的舊街坊：老人在公園下棋，老狗趴一旁酣睡，同時西裝筆挺的企業戰士提著美而美早餐快步經過，一邊對著手機和十個時區外的客戶聯繫。

總統府曾舉辦全球首創的「來去總統府住一晚」，台北有哪一處也是您心中的「夢寐以求」？

廖志峰：我迷戀大稻埕的生活氣味與步調，曾是水岸第一街貴德街上的陳天來故居，是我一直想去探祕的地方，大稻埕風華最盛的見證。

1924年興建的陳天來故居，是日治時期大稻埕重要茶行。（資料照）大稻埕迪化街。（台北迪化商圈發展促進會提供）

何致和：青田街的日式家屋，不是只住一晚，而是要能住到變成故居。

寺尾哲也：類似恩田陸《夜間遠足》所寫的那種徹夜步行，不停留在同一處，而是在大半夜行走於台北市中心最精華但店家全部關門的區域。

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